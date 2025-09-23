Kauza Dozimetr u soudu: S Redlem jsme finančně podporovali TOP 09 a STAN, tvrdí Kos

Libor Novák

23. září 2025 11:38

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Soudní proces v údajné korupční kauze Dozimetr pokračoval výpovědí obžalovaného Pavla Kosa, který se přiznal ke sponzorování politických stran TOP 09 a STAN s očekáváním, že se mu investice vrátí. 

Kos, který je označován za pravou ruku hlavního obžalovaného Michala Redla, podle webu Novinky přiznal, že s Redlem a tehdejším náměstkem primátora Petrem Hlubučkem měli plán na ovládnutí Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP).

Sponzorská podpora měla zajistit podnikatelské příležitosti. Podle Kosových slov ho s Redlem oslovil Hlubuček s žádostí o finanční podporu. Kos vypověděl, že slíbil Hlubučkovi podporu v nadcházejících volbách, včetně zajištění PR agentury, která se starala o jeho mediální obraz. Tato podpora měla údajně zajistit "budoucí podnikatelské příležitosti" a Kos tvrdil, že mu bylo slíbeno, že se mu investované peníze vrátí.

Během soudního líčení vypovídal tiše a nesměle, ačkoliv předchozí den působil sebevědomě. Jeho výpovědi byly často velmi obecné a nekonkrétní, a místy ho nebylo vůbec slyšet. Kos se také vyjádřil k obžalobě, která celou skupinu označila za organizovaný zločin. Řekl, že na začátku to tak nevnímal, ale později se to rozrostlo v "nějaké společenství, které si navzájem sdělovalo informace a podporovalo se".

Jedním z hlavních bodů obžaloby je dosazení "vlastních lidí" do vedení DPP. V září 2019 trojice začala organizovat dosazení lidí na různé pozice v podniku. Dlouholetý přítel Michala Redla, Matej Augustín, byl podle obžaloby prosazen Hlubučkem do představenstva a na pozici ekonomického ředitele DPP.

Kos dále uvedl, že byl to právě Hlubuček, kdo oslovil jeho a Redla, aby někoho sehnali na pozici ekonomického ředitele. Údajně jim sdělil, že je potřeba "vygenerovat někoho, kdo by splňoval podmínky". Kos zároveň uvedl, že neměl žádný formální vliv na fungování DPP, ale měl určité informace od Martina Dvořáka, někdejšího ředitele DPP, o "podnikatelsky zajímavých" příležitostech. 

včera

Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude

kauza Dozimetr Michal Redl soudy

Zdroj: Libor Novák

