Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů

Libor Novák

7. listopadu 2025 20:54

Sídlo NCOZ
Sídlo NCOZ

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájili nové trestní stíhání v další části rozsáhlé korupční kauzy Dozimetr. V pátek v této souvislosti obvinili třináct fyzických osob a také čtyři společnosti, což potvrdily tři zdroje obeznámené s průběhem vyšetřování. Dozorující státní zástupce Adam Borgula se zatím k posunu ve vyšetřování odmítl vyjádřit.

Usnesení o zahájení trestního stíhání má přibližně 140 stran a opět se týká podnikatelů Michala Redla a Pavla Kosa, kteří jsou hlavními postavami celé skupiny. Redlův advokát uvedl, že mu nebylo nic doručeno, ale advokát Daniela Voláka potvrdil, že jeho klient obvinění od policie obdržel. Volák dodal, že proti sdělení obvinění nebudou podávat stížnost, jelikož jeho klient o některých skutcích vypovídal v rámci hlavní větve kauzy Dozimetr.

Nově se podle webu Seznam Zprávy případ týká také podnikatele Jaroslava Kříže a společnosti Purum, kterou Kříž podle obchodního rejstříku spoluvlastní. Kříž obdržení usnesení potvrdil, ale odmítl se k němu dále vyjadřovat, jelikož se s ním dosud neseznámil. Detektivové navíc začali stíhat i osoby, které byly obviněny již při první razii v červnu 2022.

Mezi těmito lidmi jsou podnikatelé Zakaría Nemrah a Pavel Dovhomilja, bývalý šéf pražského dopravního podniku Matej Augustín, někdejší vedoucí jednotky IT Luděk Šteffel a tehdejší šéf právního odboru Dalibor Kučera. Nově obviněnými jsou rovněž Kamil Marvánek a Daniel Kraft. Kříž, Marvánek i Kraft v minulosti působili nebo stále působí ve firmách, které byly spojovány s vlivným zákulisním hráčem Tomášem Pitrem, který však v této kauze obviněn nebyl.

Obviněn byl také Dan Jež a jeho firma Gating Servis, která patří mezi dlouholeté dodavatele pražského dopravního podniku (DPP). Policie již v obvinění Redlovy skupiny z roku 2022 uvedla, že Jež v červenci 2021 předal Redlovi 200 tisíc korun. Jež při výslechu na policii popřel, že by se na korupci podílel.

V návrhu na podání obžaloby v hlavní větvi kauzy Dozimetr policisté citovali Ježova slova, že "nikdy za získání zakázky neplatili žádnou provizi" a že Redlovi žádné peníze v souvislosti s podnikáním společnosti Gating Services nepředal. Jež po pátečním obvinění na dotazy nereagoval.

V hlavní větvi případu čelí Michal Redl a jeho skupina obžalobě od loňského června. Státní zástupce je viní z toho, že dosadili spřátelené manažery do vedení DPP. S jejich pomocí pak měli ovlivňovat různá výběrová řízení a následně za to získávat úplatky.

