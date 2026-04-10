Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá

Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.
Tato zásadní změna naráží na odpor vedení obou médií. Hynek Chudárek po zhruba hodinovém dopoledním jednání sice budovu opustil bez okamžitého vyjádření pro média, později však v tiskové zprávě potvrdil, že pro management ČT zůstávají poplatky i nadále preferovanou variantou. Podle něj je tento model klíčový pro stabilitu a nezávislost televize.
Ministr Klempíř se snažil obavy ředitelů rozptýlit prohlášením, že cílem vládního kabinetu je pouze technická změna toku peněz, nikoliv omezování svobody slova či nezávislosti médií. Důležitou informací, která z jednání vyplynula, je také potvrzení, že ministerstvo v tuto chvíli neplánuje dříve spekulované slučování České televize a Českého rozhlasu do jednoho celku.
Pro generálního ředitele Chudárka je kromě samotné formy financování zásadní také celkový objem peněz. Upozornil, že rozpočet musí být dostatečně vysoký, aby televize dokázala plnit své zákonné povinnosti, dodržet smluvní závazky a pokračovat ve schválených pětiletých plánech. Bez odpovídajících prostředků by totiž hrozilo omezení kvality i rozsahu poskytované veřejné služby.
Jednání mezi ministerstvem a mediálními domy budou nyní pokračovat na expertní úrovni. Obě strany se dohodly na vytvoření širší pracovní skupiny, ve které zasednou odborníci z ministerstva i z obou veřejnoprávních institucí. Hynek Chudárek tento krok přivítal s tím, že o zahájení dialogu s novým ministrem usiloval již delší dobu.
Vláda má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení, ovšem detaily, jak zajistit nezávislost médií při přímém napojení na státní pokladnu, jsou stále předmětem dohadů. Současná nejistota trvá již několik týdnů a pracovní skupina by měla přinést konkrétnější odpovědi na otázky spojené s legislativním zakotvením nové formy hospodaření.
Po odpoledním setkání s ministrem zamířil do sídla ministerstva kultury také René Zavoral za Český rozhlas. Očekává se, že i on bude hájit stávající systém, který rozhlasu umožňuje dlouhodobé plánování bez přímé závislosti na aktuálních politických rozhodnutích o státním rozpočtu. Výsledek těchto jednání bude mít zásadní dopad na podobu mediální krajiny v Česku v následujících letech.
Ministerstvo financí pokračuje v regulaci trhu s palivy a pro pátek 10. dubna 2026 stanovilo nové, citelně nižší cenové stropy pro pohonné hmoty. Na základě aktuálního cenového výměru dochází k plošnému snížení maximálních částek, které si provozovatelé čerpacích stanic mohou za litr základního benzínu a nafty účtovat.
