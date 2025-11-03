Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi

Unikly detaily koaliční smlouvy, kterou dnes podepíší zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů. Dokument je výsledkem jednání o vzniku příští vlády, v jejímž čele by měl stanout předseda ANO Andrej Babiš.
Trojice uskupení se domluvila například na tom, že budou klíčové zákony prosazovat spolu. "Vládní návrhy zákonů a strategické materiály zásadní povahy (rozpočet, daně, zahraniční a bezpečnostní politika, volební a ústavní zákony) budou předkládány jako koaličně dohodnuté," cituje Česká televize z dokumentu.
Koaliční smlouva také potvrzuje dohodu ohledně rozdělení ministerstev či obsazení postu šéfa dolní komory parlamentu. "Součástí této koaliční smlouvy je rovněž dohoda o obsazení funkce předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž tato pozice na základě společné dohody koaličních stran náleží SPD," píše se v textu.
Příští vládní koalice chce, aby si ministři na úřady vybírali loajální spolupracovníky. "Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu odbornosti, morální bezúhonnosti a loajality k vládnímu programu," stojí ve smlouvě.
Pravděpodobný příští premiér Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci trojice uskupení podepíší koaliční smlouvu v pondělí. Zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení.
"Potom, co jsme si do pěti pracovních dnů od voleb rozdělili resorty, máme domluvenou koaliční smlouvu, úplně stejnou jako v minulosti, takže ji budou podepisovat všichni poslanci, i když je nějaká velká kritika, že to není demokratické. A domluvili jsme se na programovém prohlášení vlády," spustil Babiš v neděli ráno.
Předseda hnutí ANO zmínil, že už po volbách byl u prezidenta Petra Pavla a odprezentoval mu zahraniční politiku příštího kabinetu. "Byl spokojen. A slíbil jsem mu, že když to bude všechno domluveno, že mu to pošlu. To jsem udělal v pátek," konstatoval.
Vyjádřil se také ke kritice formy poskytnutí vládního programu Pražskému hradu. "Novináři začali křičet, co jsem si to dovolil, že jsem to poslal datovkou. Jak jsem to měl poslat? Poštovním holubem? Nebo jsem měl jít osobně na podatelnu a žádat štempl?" podivil se Babiš a podotkl, že programové prohlášení se běžně schvaluje až po vzniku vlády. "Takže to, co my děláme, je absolutně nadstandard," prohlásil.
"My máme splněno a příští týden se mají schvalovat orgány Sněmovny. Já můžu jenom říct, že ta koalice se domlouvá v pohodě, že máme shodu. Pevně doufám, že příští týden zvolíme orgány," dodal Babiš.
