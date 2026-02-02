Kolář přiznal, že Pavel si s Macinkou volal prostřednictvím jeho telefonu

Důležitým aktérem sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) je poradce hlavy státu Petr Kolář. Právě na jeho telefon dorazily tolik diskutované esemesky. Kolář se nyní poprvé od začátku kauzy vyjádřil.
Kolář potvrdil, že telefonát mezi ministrem a prezident proběhl na jeho telefonu. "Pan ministr mi tvrdil, že nemá na prezidenta číslo, proto jsem mu zavolal já a panu prezidentovi jsem ho dal k telefonu," řekl poradce prezidenta pro Deník. Zmínil také, že je externím spolupracovníkem Petra Pavla a není zaměstnancem prezidentské kanceláře.
Diplomat zdůraznil, že hlavě státu radí bez nároku na odměnu. "Není to funkce, je to pro nás čest," vysvětlil. "Pravda je, že s panem prezidentem se vídám častěji než ostatní poradci. Je to dáno naším osobním vztahem, který se vyvinul dávno před tím, než se Petr Pavel stal prezidentem," dodal.
Pavel minulý týden uvedl, že Macinka se komunikací s ním, jeho spolupracovníky a poradci snaží ovlivnit jeho postoj ke jmenování poslance Filipa Turka (Motoristé) ministrem. Prezident se rozhodl vystoupit po dvou zprávách pro poradce Koláře. "Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit," vysvětlil.
Hlava státu podotkla, že považuje ministrova slova za pokus o vydírání. "To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné," konstatoval s tím, že podává podnět bezpečnostním složkám a právníkům, aby posoudili, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
"Za sebe mohu říct, že na mě zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky," vzkázal prezident Pavel občanům.
Policie obdržela podnět od prezidentské kanceláře a hodlá vyhodnotit trestně-právní relevanci textových zpráv. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). "Jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele, přičemž tento postup bez ohledu na konkretní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů," sdělili strážci zákona.
Petiční výzva s názvem „Stojíme za prezidentem“, kterou organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii, se stala duchovním pilířem současné vlny občanského odporu. Během pouhých několika dní se k tomuto dokumentu připojily statisíce občanů, což potvrzuje mimořádnou úroveň společenské mobilizace. Samotný prezident Petr Pavel již v neděli v poledne skrze média vyjádřil poděkování všem lidem, kteří se rozhodli dorazit na jeho podporu do Prahy i dalších měst po celé zemi.
Zdroj: Libor Novák