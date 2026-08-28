Lepší penzijko. Vláda schválila změny ve spoření na důchod

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. srpna 2026 18:52

Alena Schillerová, Andrej Babiš
Alena Schillerová, Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Oproti červnovému návrhu Ministerstva financí novela doznala pouze legislativně-technických úprav. Lepší penzijko řádně prošlo meziresortním připomínkovým řízením a posouzením Legislativní radou vlády. Po jednomyslném schválení jej nyní dostane k projednání Poslanecká sněmovna. Platnost změn je navrhována k 1. lednu 2027.

"Největší zlepšení 3. penzijního spoření od jeho vzniku v roce 1994 je o krok blíže. Vláda se jednomyslně vyslovila pro všechny navrhované změny – snížení poplatků, strategii životního cyklu, spoření od kolébky a ukončení nevýnosných transformovaných fondů v roce 2036. Pevně věřím, že co nejširší podporu koalice i opozice bude mít Lepší penzijko i ve Sněmovně a Senátu," uvedla ministryně Alena Schillerová.

Lepší penzijko představuje komplexní soubor opatření s cílem delšího a výnosnějšího spoření klientů ve 3. penzijním pilíři. Průměrný klient díky němu naspoří na penzi nejméně o milion korun více než dnes. Všem stávajícím i novým klientům se ruší poplatek za zhodnocení a poplatek za správu se stropuje ve výši 0,5 %. Jedinou výjimkou je alternativní fond, kde se poplatky nebudou měnit.

Všichni stávající i noví klienti dostanou možnost si jako výchozí nastavení jejich spoření zvolit strategii životního cyklu, která podle zákonem definovaných mantinelů nastaví klientům vhodné rozložení konzervativních a dynamických investic podle jeho věku, resp. předpokládané délky spoření. Čím mladší klient, tím dynamičtější investování. Naopak s přibývajícím věkem klienta a blížícím se odchodem do důchodu se budou jeho úspory postupně přesouvat do konzervativních, stabilnějších investic. U klientů do 50 let bude podíl dynamických investic nejméně 75 % z jejich portfolia. U každého klienta ve strategii životního cyklu bude max. 10 % možné vložit do alternativního fondu. Každému klientu samozřejmě zůstane možnost volby zvolit si rozložení investic dle vlastní preference.

Tzv. spoření od kolébky znamená posílení motivace rodičů zakládat penzijní spoření dětem. V současnosti platí pro všechny věkové skupiny vyjma důchodců, že státní příspěvek činí 20 % z měsíčního vkladu v rozmezí 500-1700 Kč. Všem střadatelům do 18. narozenin se dolní hranice pro státní příspěvek sníží již na 100 Kč. Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40 % z jejich měsíčního vkladu. Všichni klienti dostanou možnost do svých 36. narozenin po minimálně deseti letech spoření jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení bez sankce a se zbytkem úspor pokračovat ve spoření. Výběr není podmíněn žádným konkrétním účelem. Doposud byl možný jen mezi 18. a 20. rokem života.

"Vstup do penzijního spoření je dnes ryze dobrovolný. Naše opatření výrazně posílí motivaci klientů ke vstupu. Vedle toho jsme v připomínkovém řízení diskutovali se zástupci zaměstnavatelů variantu povinné nabídky penzijka všem novým zaměstnancům, tzv. enrollment. Obecně jsme se shodli, že by šlo o krok správným směrem, ale nepodařilo se nám zatím najít shodu na konkrétní podobě, proto toto opatření nenavrhujeme. Nevylučuji, že bych podpořila případný pozměňovací návrh v tomto směru za předpokladu, že by šlo o jednoduchý a srozumitelný mechanismus s jednomyslnou podporou zástupců zaměstnavatelů," doplnila ministryně financí.

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