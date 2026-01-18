Letadlo s vězněným Čechem je na cestě domů. V Praze přistane dnes večer

Český občan Jan Darmovzal, který byl od září 2024 držen ve venezuelském vězení, je po měsících nejistoty na cestě domů. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v pořadu Otázky Václava Moravce potvrdil, že vládní speciál s propuštěným Čechem by měl v Praze přistát během nedělního večera. Spolu s ním se na palubě nacházejí další tři nebo čtyři cizinci, které režim Nicoláse Madura rovněž zadržoval bez věrohodných důkazů. Podle informací serveru EuroZprávy.cz by měl speciál přistát kolem desáté hodiny večerní.
Cesta za svobodou byla pro pětatřicetiletého muže z Břeclavi dramatická až do poslední chvíle. Původně česká diplomacie plánovala vyzvednout Darmovzala v kolumbijské Bogotě, což je pro evropské speciály logisticky snazší varianta. Venezuelské úřady však podle ministra Macinky trvaly na tom, aby k předání došlo přímo v hlavním městě Caracasu.
O Darmovzalově propuštění informoval ministr už v pátek ráno na mimořádné tiskové konferenci, kde vystoupil po boku premiéra Andreje Babiše. Podle dostupných informací se muž dostal na svobodu v noci na pátek kolem čtvrté hodiny ranní našeho času. Stalo se tak po týdnech intenzivních diplomatických jednání, která nabrala na obrátkách po nedávných politických změnách ve Venezuele.
Letadlo s propuštěným Čechem je v tuto chvíli na cestě z Venezuely do Česka a v neděli večer by mělo přistát v Praze. Podle informací serveru EuroZprávy.cz by mělo přistát v deset hodin večer na Letišti Václava Havla.
Venezuelský režim Darmovzala původně vinil z přípravy atentátu na prezidenta Madura, za celou dobu však nepředložil jediný důkaz. Během věznění byl Čech držen v nechvalně známé věznici Rodeo I, kde podle svědectví ostatních vězňů panovaly kruté podmínky. I přes toto traumatizující období je podle šéfa české diplomacie v uspokojivém zdravotním i psychickém stavu a již telefonoval se svými rodiči.
Prezident Petr Pavel označil návrat českého občana za skvělou zprávu a vyzdvihl práci expertů i zahraničních partnerů, včetně Evropské unie a Spojených států. Zároveň se na palubě letadla nachází lékař a psycholog, aby propuštěným poskytli okamžitou péči. Česká republika je po tomto úspěšném kroku připravena jednat o postupné obnově diplomatických vztahů s Venezuelou.
Česká pirátská strana má po víkendovém jednání v Prachaticích kompletní nové vedení. K obhájenému mandátu předsedy Zdeňka Hřiba se přidala čtveřice místopředsedů, které si členská základna vybrala během sobotního Celostátního fóra. Post prvního místopředsedy uhájil poslanec Martin Šmída, druhou místopředsedkyní se stala poslankyně Kateřina Stojanová. Vedení dále doplnili investor Jiří Hlavenka na pozici třetího místopředsedy a poslankyně Olga Richterová jako čtvrtá místopředsedkyně.
Zdroj: Libor Novák