Jan Darmovzal je zpět v Česku. Na letišti s ním přistál vládní speciál

Na Letišti Václava Havla v neděli večer přistál český speciál, na jehož palubě je i Čech zadržovaný ve Venezuele Jan Darmovzal. Od září roku 2024 byl držen ve venezuelském vězení pod záminkou údajného pokusu o svržení režimu sesazeného prezidenta Nicoláse Madura.
Terminál střežili ozbrojení policisté, kteří dovnitř novináře nepustili, na propuštěného českého občana ale podle informací serveru EuroZprávy.cz čekal kromě jeho rodiny i premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka. Na místě také měly vyčkávat delegace států, jejichž občané byli rovněž zadržováni ve Venezuele a přiletěli rovněž českým vládním speciálem.
Cesta za svobodou byla pro pětatřicetiletého muže z Břeclavi dramatická až do poslední chvíle. Původně česká diplomacie plánovala vyzvednout Darmovzala v kolumbijské Bogotě, což je pro evropské speciály logisticky snazší varianta. Venezuelské úřady však podle ministra Macinky trvaly na tom, aby k předání došlo přímo v hlavním městě Caracasu.
O Darmovzalově propuštění informoval ministr už v pátek ráno na mimořádné tiskové konferenci, kde vystoupil po boku premiéra Andreje Babiše. Podle dostupných informací se muž dostal na svobodu v noci na pátek kolem čtvrté hodiny ranní našeho času. Stalo se tak po týdnech intenzivních diplomatických jednání, která nabrala na obrátkách po nedávných politických změnách ve Venezuele.
Venezuelský režim Darmovzala původně vinil z přípravy atentátu na prezidenta Madura, za celou dobu však nepředložil jediný důkaz. Během věznění byl Čech držen v nechvalně známé věznici Rodeo I, kde podle svědectví ostatních vězňů panovaly kruté podmínky. I přes toto traumatizující období je podle šéfa české diplomacie v uspokojivém zdravotním i psychickém stavu a již telefonoval se svými rodiči.
Prezident Petr Pavel označil návrat českého občana za skvělou zprávu a vyzdvihl práci expertů i zahraničních partnerů, včetně Evropské unie a Spojených států. Zároveň se na palubě letadla nachází lékař a psycholog, aby propuštěným poskytli okamžitou péči. Česká republika je po tomto úspěšném kroku připravena jednat o postupné obnově diplomatických vztahů s Venezuelou.
Letadlo s vězněným Čechem je na cestě domů. V Praze přistane dnes večer
Jan Darmovzal , Armáda České Republiky , letadla, letectví
