Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou

Složení české delegace na nadcházející summit NATO v Ankaře nadále vyvolává neshody mezi vládou a Pražským hradem. Podle aktuálních informací České televize budou Českou republiku na tomto významném jednání reprezentovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. S účastí prezidenta Petra Pavla vládní kabinet v tuto chvíli nepočítá.
Ministr obrany Jaromír Zůna uvedl, že složení delegace bez hlavy státu mu již bylo oficiálně oznámeno. Podle jeho slov je to primárně vláda a premiér, kdo nese přímou odpovědnost za směřování zahraniční politiky země. Tento postoj naznačuje snahu exekutivy mít plnou kontrolu nad vystupováním Česka v rámci Severoatlantické aliance během plánovaného summitu v Turecku.
Prezident Petr Pavel však s tímto rozhodnutím není zcela ztotožněn a o složení delegace hodlá s vládou ještě vyjednávat. Přestože uznává, že výběr zástupců je v kompetenci vládního kabinetu, diskuzi o konečném seznamu účastníků nepovažuje za uzavřenou. Prezident by se rád do reprezentace země na summitu zapojil a chce o této záležitosti s premiérem Andrejem Babišem osobně mluvit.
Najít společnou řeč je však zatím komplikované kvůli časovému vytížení obou politiků. Prezident Pavel pro Českou televizi přiznal, že se zatím nedaří sladit pracovní kalendáře tak, aby se schůzka mohla uskutečnit během dubna. Pokud by se nepodařilo najít vhodný termín pro osobní setkání, je hlava státu připravena řešit celou záležitost s premiérem telefonicky.
Celá situace tak zůstává otevřená a bude záležet na dalším diplomatickém postupu mezi oběma ústavními činiteli. Jasno by mělo být v nejbližších týdnech, kdy se ukáže, zda vláda ustoupí prezidentovu přání, nebo zda v Ankaře zůstane české zastoupení čistě v režii vládních ministrů.
Související
Koalice nepustí opozici ke slovu, Macinkovým SMSkám se ale záměrně vyhýbá. Sněmovna může jednat i v noci
Okamura: Ministr Zůna prodej armádních L-159 Ukrajině odmítá
Jaromír Zůna (armáda ČR) , Andrej Babiš , Petr Macinka
Aktuálně se děje
včera
Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily
včera
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
včera
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
včera
USA mohou zítra uzavřít dohodu s Íránem, tvrdí Trump. Teherán řekl, za jakých okolností otevře Hormuzský průliv
včera
Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu
včera
U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany
včera
OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce
včera
Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi
včera
Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou
včera
Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert
včera
Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem
včera
Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce
včera
Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá
4. dubna 2026 22:01
Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici
4. dubna 2026 20:47
Podpora Putina je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu
4. dubna 2026 19:30
Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem
4. dubna 2026 18:18
Záchranné týmy amerického letectva provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací moderní historie
4. dubna 2026 16:58
Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině
4. dubna 2026 15:47
Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti
4. dubna 2026 14:26
Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí“, které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
Zdroj: Libor Novák