Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.
Tento krok vychází z nového cenového výměru ze dne 2. dubna 2026 a stanovuje pevné cenové stropy, které vstoupí v platnost ve středu 8. dubna 2026. Stát se tímto způsobem snaží regulovat prudké výkyvy v nákladech na dopravu.
Hlavním cílem tohoto opatření je stanovit maximální denní cenu pro nejběžněji používaná paliva na veřejně přístupných čerpacích stanicích. Regulace se týká jak standardního automobilového benzínu, tak motorové nafty. Prodejci pohonných hmot jsou povinni tyto limity respektovat a nesmí nabízet dané produkty za částky přesahující tyto státem vyhlášené hodnoty.
V případě automobilového benzínu se cenový strop vztahuje na variantu s 95 oktany, která obsahuje maximálně 10 % biosložky. Toto palivo je u stojanů běžně označováno jako E10 nebo E5. Maximální cena byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Tento limit platí pro standardní verzi benzínu bez speciálních aditiv.
Resort financí pamatoval i na situace, kdy konkrétní čerpací stanice nenabízí základní verzi benzínu bez přísad. V takovém případě se stanovený strop 43,15 Kč za litr vztahuje na nejlevnější prodávaný 95oktanový benzín s aditivy. Tímto pravidlem chce stát zamezit tomu, aby prodejci obcházeli cenovou regulaci tím, že budou nabízet pouze prémiová nebo aditivovaná paliva za výrazně vyšší částky.
Ještě výraznější zásah do cenotvorby je patrný u motorové nafty. Vzhledem k vysoké poptávce a strategickému významu pro logistiku byla maximální cena nafty s obsahem biosložky do 7 % (označované jako B7) stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH. Tato hodnota představuje horní hranici, kterou řidiči zaplatí u stojanů s běžnou motorovou naftou bez speciálních příměsí.
Podobně jako u benzínu, i u nafty platí pravidlo o nejlevnější aditivované variantě. Pokud provozovatel čerpací stanice nemá v nabídce standardní naftu bez aditiv, musí cenový strop 49,59 Kč uplatnit na nejlevnější dostupnou naftu B7 se speciálními aditivy. Regulace je pevně ukotvena v zákoně o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, což zajišťuje její vymahatelnost.
Opatření Ministerstva financí přichází v době, kdy jsou globální trhy s ropou pod extrémním tlakem. Vyhlášení maximálních cen má sloužit jako stabilizační prvek pro domácnosti i firmy, které se potýkají s rostoucími náklady. Cenový výměr č. 1/2026 dává ministerstvu pravomoc tyto stropy pružně upravovat podle vývoje situace, přičemž aktuální vyhlášení se soustředí právě na konkrétní datum 8. dubna.
Pro spotřebitele to v praxi znamená, že při středečním tankování by neměli narazit na ceny vyšší, než jaké uvádí státní nařízení. Ministerstvo tímto krokem reaguje na potřebu ochrany trhu před nepřiměřeným zdražováním, které by mohlo mít negativní dopad na celkovou inflaci v zemi. Kontrolu dodržování těchto cenových předpisů budou mít na starosti příslušné státní orgány.
Konec přemrštěných cen benzinu a nafty? Ministerstvo financí zakročí proti prudkému zdražování benzinek
Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí
před 53 minutami
Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť
před 1 hodinou
Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu
před 2 hodinami
Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé
před 3 hodinami
Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje
před 3 hodinami
The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob
před 4 hodinami
Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných
před 5 hodinami
Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň
před 6 hodinami
Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice
před 7 hodinami
Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump
před 8 hodinami
Mrazivé noční počasí představuje problém. Meteorologové varují
včera
Česká televize představila osmého účastníka letošní StarDance
včera
Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt
včera
Pat a Mat z USA. Íránská diplomacie si střílí z amerických politiků
Aktualizováno včera
Žalobci navrhli vazbu pro dalšího obviněného v pardubickém případu
včera
Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky
včera
Výhled počasí až do května. Teploty se budou přibližovat dvacítce
včera
Není to první pokus o mír. Požadavky Američanů a Íránců se dosud rozcházely
včera
Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti
včera
Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty
včera
Trump není mužem svého slova. Ultimátum pro Írán se opakovaně prodlužuje
Už déle než dva týdny se americký prezident Donald Trump snaží vynutit opětovné otevření Hormuzského průlivu. Britská stanice BBC se rozhodla připomenout jeho výroky z posledních dnů a týdnů, kdy šéf Bílého domu několik prodloužil ultimátum pro Írán.
Zdroj: Lucie Podzimková