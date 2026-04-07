Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Libor Novák

7. dubna 2026 14:05

Ilustrační foto Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

Tento krok vychází z nového cenového výměru ze dne 2. dubna 2026 a stanovuje pevné cenové stropy, které vstoupí v platnost ve středu 8. dubna 2026. Stát se tímto způsobem snaží regulovat prudké výkyvy v nákladech na dopravu.

Hlavním cílem tohoto opatření je stanovit maximální denní cenu pro nejběžněji používaná paliva na veřejně přístupných čerpacích stanicích. Regulace se týká jak standardního automobilového benzínu, tak motorové nafty. Prodejci pohonných hmot jsou povinni tyto limity respektovat a nesmí nabízet dané produkty za částky přesahující tyto státem vyhlášené hodnoty.

V případě automobilového benzínu se cenový strop vztahuje na variantu s 95 oktany, která obsahuje maximálně 10 % biosložky. Toto palivo je u stojanů běžně označováno jako E10 nebo E5. Maximální cena byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Tento limit platí pro standardní verzi benzínu bez speciálních aditiv.

Resort financí pamatoval i na situace, kdy konkrétní čerpací stanice nenabízí základní verzi benzínu bez přísad. V takovém případě se stanovený strop 43,15 Kč za litr vztahuje na nejlevnější prodávaný 95oktanový benzín s aditivy. Tímto pravidlem chce stát zamezit tomu, aby prodejci obcházeli cenovou regulaci tím, že budou nabízet pouze prémiová nebo aditivovaná paliva za výrazně vyšší částky.

Ještě výraznější zásah do cenotvorby je patrný u motorové nafty. Vzhledem k vysoké poptávce a strategickému významu pro logistiku byla maximální cena nafty s obsahem biosložky do 7 % (označované jako B7) stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH. Tato hodnota představuje horní hranici, kterou řidiči zaplatí u stojanů s běžnou motorovou naftou bez speciálních příměsí.

Podobně jako u benzínu, i u nafty platí pravidlo o nejlevnější aditivované variantě. Pokud provozovatel čerpací stanice nemá v nabídce standardní naftu bez aditiv, musí cenový strop 49,59 Kč uplatnit na nejlevnější dostupnou naftu B7 se speciálními aditivy. Regulace je pevně ukotvena v zákoně o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, což zajišťuje její vymahatelnost.

Opatření Ministerstva financí přichází v době, kdy jsou globální trhy s ropou pod extrémním tlakem. Vyhlášení maximálních cen má sloužit jako stabilizační prvek pro domácnosti i firmy, které se potýkají s rostoucími náklady. Cenový výměr č. 1/2026 dává ministerstvu pravomoc tyto stropy pružně upravovat podle vývoje situace, přičemž aktuální vyhlášení se soustředí právě na konkrétní datum 8. dubna.

Pro spotřebitele to v praxi znamená, že při středečním tankování by neměli narazit na ceny vyšší, než jaké uvádí státní nařízení. Ministerstvo tímto krokem reaguje na potřebu ochrany trhu před nepřiměřeným zdražováním, které by mohlo mít negativní dopad na celkovou inflaci v zemi. Kontrolu dodržování těchto cenových předpisů budou mít na starosti příslušné státní orgány. 

Alena Schillerová

Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí

Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrátila do čela resortu, ostře kritizovala dosavadní stav hospodaření. Hned po uvedení do úřadu, které proběhlo jako první, jelikož je Ministerstvo financí nejblíže Úřadu vlády, prohlásila, že "končí umělé nadhodnocování příjmů". Resorty postupně přijímají i další členové nové vlády Andreje Babiše.

