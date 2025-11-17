Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém

17. listopadu 2025 8:41

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí ráno dostavil na Národní třídu, kde si lidé budou po celý den připomínat události vedoucí k pádu komunistického režimu na konci roku 1989. 

Babiš nedorazil k památníku na Národní třídě sám, společnost mu dělali místopředsedové hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. Trojice politiků se dočkala pískotu od přítomných lidí. Pravděpodobný příští premiér na nevoli občanů nijak zvlášť nereagoval, na místě zapálil svíčku a odešel. 

Babiš už v neděli označil 17. listopad za nejvýznamnější svátek v novodobé historii země. "Strašně mě mrzí, že Václav Havel neprosadil většinový systém. Chtěl to jak ve Spojených státech, dvě velké strany, které se střídají, a lidi je volí," uvedl ve svém videu. 

"Už bychom měli dávno vládu, kdybychom měli většinový systém. Je to problém u nás i v celé Evropě," konstatoval předseda hnutí ANO, které jasně zvítězilo v říjnových sněmovních volbách a nyní pracuje na vzniku vlády v koalici s Motoristy a SPD. 

Babiš v souvislosti s dnešním státním svátkem kritizoval i to, jak proběhla privatizace. "Mohli jste jít aspoň do toho Bavorska se zeptat, jak budovat tržní ekonomiku, ten kapitalismus. A byli by nám možná poradili, nechte si vodu, elektřinu, plyn, topení, to je ten základ. Proto každý rok odchází z naší země 280 miliard (korun) dividend do zahraničí," poznamenal.

Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před 36 lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.

Andrej Babiš 17. listopad

