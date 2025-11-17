Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí ráno dostavil na Národní třídu, kde si lidé budou po celý den připomínat události vedoucí k pádu komunistického režimu na konci roku 1989.
Babiš nedorazil k památníku na Národní třídě sám, společnost mu dělali místopředsedové hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. Trojice politiků se dočkala pískotu od přítomných lidí. Pravděpodobný příští premiér na nevoli občanů nijak zvlášť nereagoval, na místě zapálil svíčku a odešel.
Babiš už v neděli označil 17. listopad za nejvýznamnější svátek v novodobé historii země. "Strašně mě mrzí, že Václav Havel neprosadil většinový systém. Chtěl to jak ve Spojených státech, dvě velké strany, které se střídají, a lidi je volí," uvedl ve svém videu.
"Už bychom měli dávno vládu, kdybychom měli většinový systém. Je to problém u nás i v celé Evropě," konstatoval předseda hnutí ANO, které jasně zvítězilo v říjnových sněmovních volbách a nyní pracuje na vzniku vlády v koalici s Motoristy a SPD.
Babiš v souvislosti s dnešním státním svátkem kritizoval i to, jak proběhla privatizace. "Mohli jste jít aspoň do toho Bavorska se zeptat, jak budovat tržní ekonomiku, ten kapitalismus. A byli by nám možná poradili, nechte si vodu, elektřinu, plyn, topení, to je ten základ. Proto každý rok odchází z naší země 280 miliard (korun) dividend do zahraničí," poznamenal.
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před 36 lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
Související
Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová
Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém
před 1 hodinou
Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty
včera
Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování
včera
Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo
včera
Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?
včera
Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA
včera
Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová
včera
OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev
včera
Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem
včera
Do války na Ukrajině vstupuje nový hráč. Zásadně mění podmínky na bojišti
včera
Napětí v Asii stoupá. Japonsko hrozí vojenskou reakcí, Čína k ostrovům posílá jednotky
včera
Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře
včera
Podporovala Trumpa, teď od něj čelí výhrůžkám. Napětí mezi členy MAGA v USA narůstá
včera
Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu
včera
Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura
včera
Počasí: Příští týden do Česka přijde sníh. Objevit se může i v nížinách
15. listopadu 2025 21:23
Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie
15. listopadu 2025 20:00
Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla
15. listopadu 2025 18:43
170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?
15. listopadu 2025 18:15
USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu
Spojené státy se podle dostupných informací připravují na vojenskou akci proti Venezuele, stupňují agresivní rétoriku a zdá se, že už není cesty zpět. Venezuelská armáda proti té americké nebude mít žádnou šanci, pořád ale existuje možnost, že v případě vleklejšího konfliktu na Američany čeká scénář guerillového boje, stejně jako v Iráku nebo Afghánistánu. A zde už jsou šance daleko vyrovnanější.
Zdroj: Jakub Jurek