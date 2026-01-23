Na kancelář Ivana Bartoše zaútočil sekerou neznámý útočník

Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš se stal terčem násilného útoku. Neznámý pachatel v pátek večer zaútočil sekerou na výlohu jeho poslanecké kanceláře v Kutné Hoře. Na místě činu útočník navíc zanechal vzkaz, jehož obsah politik blíže nespecifikoval. Incident se obešel bez zranění, jelikož se v prostorách v danou dobu nikdo nenacházel, a celou záležitost již převzala k vyšetřování policie.
Bartoš o události informoval na sociálních sítích s tím, že o zveřejnění útoku delší dobu váhal, ale nakonec se rozhodl nemlčet. Zdůraznil, že v demokratické společnosti je naprosto v pořádku mít odlišné politické názory nebo cítit frustraci z kroků politiků, ale násilí v žádném případě nelze považovat za legitimní vyjádření názoru. Podle něj politický nesouhlas nikdy neospravedlňuje ničení majetku ani osobní výhrůžky.
V souvislosti s tímto útokem politik připomněl tragické případy z evropské historie, které začaly podobnou agresí a skončily smrtí veřejných činitelů. Zmínil vraždu britské poslankyně Jo Coxové či gdaňského primátora Pawła Adamowicze jako varování před tím, kam až může vyhrocená nenávist ve společnosti zajít. Právě z úcty k těmto obětem považuje za nutné se proti podobným projevům otevřeně vymezit.
Podle Bartoše musí politická debata zůstat v mezích zákona a základní lidské slušnosti, bez ohledu na to, jak hluboké jsou příkopy mezi jednotlivými stranami a jejich příznivci. Útok sekerou na kancelář vnímá nejen jako útok na svou osobu, ale i jako pokus o zastrašování, kterému odmítá ustoupit.
