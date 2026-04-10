Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty

Hvězdné účastníky letošní řady StarDance už známe, ale představování důležitých lidí pokračuje. Česká televize konkrétně odhalila nové složení poroty. Televizní diváci očekávali, že bude tříčlenná. Nakonec je to ale jinak. Mezi porotci se objeví jeden nováček.
"Nová řada StarDance přinese nejen nové a neobyčejné taneční výkony, ale i nový pohled na ně," uvedla Česká televize ve čtvrtek na facebooku, kde představila novou členku poroty. "Ke stálicím naší poroty se letos připojí výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová. Choreografka a režisérka, která propojuje současný tanec a divadlo," sdělila produkce.
Potvrdila také již dříve oznámený návrat. "Vrací se i dobře známý Zdeněk Chlopčík, jehož zkušené oko a nekompromisní, ale spravedlivá hodnocení jsou se StarDance neodmyslitelně spjatá," dodala ČT.
Hvězdnými účastníky letošní řady StarDance budou zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák, herečka Petra Nesvačilová a zpěvák Vojta Dyk.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
Loni pak proběhla historicky první StarDance Tour. Konala se na podzim v šesti městech po Česku. Diváci obdivovali výkony někdejších soutěžích v Karlových Varech, Ostravě, Brně, Liberci, Pardubicích a Praze.
Zdroj: Libor Novák