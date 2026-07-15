Návrat EET dostal zelenou od poslanců. Spustit se má v lednu

Poslanci ve třetím čtení schválili vládní návrh zákona o evidenci tržeb a dalších souvisejících zákonů, takzvanou EET 2.0. Nová právní úprava představuje modernizovanou podobu elektronické evidence tržeb, jejímž cílem je podle ministerstva financí narovnat podnikatelské prostředí, omezit šedou ekonomiku, zajistit spravedlivější výběr daní a současně významně snížit administrativní zátěž podnikatelů. Vládní návrh nyní míří k projednání do Senátu.
"Dnešní hlasování představuje významný krok k návratu férových pravidel do českého podnikatelského prostředí. Přesně sedm měsíců od jmenování naší vlády jsme splnili jeden z klíčových závazků, které jsme občanům dali, a ukázali jsme, že dokážeme prosazovat opatření, která chrání poctivé podnikatele, posilují veřejné finance a přinášejí konkrétní výsledky. EET 2.0 není návratem ke starému systému, ale jeho moderní, jednodušší a technologicky pokročilejší verzí, která odpovídá dnešní době i současným způsobům placení," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
EET 2.0 vychází ze zkušeností z předchozího fungování evidence tržeb i z připomínek podnikatelů. Podle nedávného průzkumu agentury STEM jeho zavedení podporuje 65 % obyvatel České republiky a většina veřejnosti elektronickou evidenci tržeb považuje za standardní nástroj spravedlivějšího výběru daní. Evidence se bude vztahovat pouze na kontaktní platby, tedy na hotovost, platební karty, QR platby nebo obdobné způsoby úhrady, zatímco platby realizované na dálku bez „fyzického osobního“ kontaktu prodávajícího se zákazníkem jako např. běžné bankovní převody či úhrady faktur se evidovat nebudou. Systém bude pracovat pouze s minimálním rozsahem nezbytných údajů, nezavádí povinný tisk účtenek ani nevyžaduje pořizování nových pokladních zařízení. Nejmenším podnikatelům stát nabídne bezplatnou webovou aplikaci Finanční správy, kterou bude možné využívat prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Cílem je, aby zavedení systému nepředstavovalo nové náklady ani zbytečnou administrativní zátěž.
Součástí schváleného návrhu jsou také opatření na podporu gastronomie a zaměstnanců. Návrh snižuje sazbu DPH na nealkoholické nápoje podávané ve stravovacích službách na 12 procent a zavádí osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů do výše sedmi procent tržeb. Ministerstvo financí zároveň odhaduje, že EET 2.0 přinese veřejným rozpočtům přibližně 14,4 miliardy korun ročně. Tyto prostředky umožní návrat daňových opatření zrušených v minulém volebním období, zejména školkovného a slevy na studenta. Významnou změnou je také úprava zaměstnaneckých benefitů, a to nejen volnočasových, ale i vybraných zdravotních. Cílem je podpořit motivaci zaměstnanců, jejich zdraví i sladění pracovního a rodinného života a současně omezit zneužívání systému.
Ministerstvo financí intenzivně pracuje na praktické přípravě celého systému a informovanosti podnikatelů. Zástupci ministerstva se od února účastní různých setkání podnikatelských svazů, kde představují podnikatelům informace o zavedení EET 2.0 Finanční správa již zveřejnila technickou dokumentaci určenou vývojářům a dodavatelům pokladních systémů a spustila specializovaný informační web. Ve druhé polovině června proběhl odborný seminář pro vývojáře, aby měli všechny potřebné informace s dostatečným předstihem. Zároveň resort připravuje informační materiály, web, odborné semináře i podzimní roadshow napříč Českou republikou, a to ve spolupráci s Finanční správou i profesními podnikatelskými organizacemi, jako je Hospodářské komora, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace hotelů a restaurací, Asociace malých a středních podniků a živnostníků či Svazem obchodu a cestovního ruchu.
"Naším cílem je, aby měl každý podnikatel dostatek času i všech potřebných informací a mohl se na nový systém připravit bez zbytečných komplikací. Věřím, že Senát návrh podpoří a EET 2.0 bude od 1. ledna 2027 plnit svůj hlavní účel, a to chránit poctivé podnikatele, narovnat podnikatelské prostředí a přispět ke spravedlivějšímu výběru daní," dodala Schillerová.
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Zdroj: Libor Novák