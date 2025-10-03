Nefunkční eDoklady rozčílily u voleb Pekarovou Adamovou

3. října 2025 16:16

Markéta Pekarová Adamová
Markéta Pekarová Adamová

Letošní volby poprvé umožnily občanům prokazovat totožnost prostřednictvím eDokladu. Zákon však stanovuje, že tento digitální doklad musí být aktualizován před méně než 48 hodinami, což se ukázalo jako kámen úrazu. Problémy s funkčností se totiž nevyhnuly ani končící šéfce Sněmovny a předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.

Pekarová Adamová se musela vrátit domů pro klasický občanský průkaz. Pro CNN Prima News vyjádřila své zklamání z digitálního selhání, jelikož považuje za skvělý úspěch dosažený v tomto volebním období právě posun v digitalizaci.

Uvedla, že ji velmi mrzelo, že aplikace nefungovala zrovna v den voleb, a celá situace ji rozčílila. Nicméně připomněla, že stále existuje možnost se prokázat standardní občankou nebo pasem. 

K problémům s eDoklady se vyjádřil i premiér Petr Fiala (ODS) po odchodu z volební místnosti. Uvedl, že nejde o celkové selhání systému, ale o potíže u těch občanů, kteří svůj digitální doklad neměli aktualizovaný a delší dobu ho nepoužívali. Fiala vyjádřil víru, že se tato komplikace brzy přestane objevovat.

Premiér tentokrát vsadil na jistotu, do volební místnosti si vzal svou plastovou kartičku. Řekl, že se rozhodl jít „ještě postaru“, aby usnadnil práci volební komisi.

O selhání některých eDokladů informovala Digitální a informační agentura (DIA) na sociální síti X. „Část uživatelů eDokladů se momentálně může setkat s problémem, kdy jim nejde aktualizovat doklad (digitální výpis) v aplikaci,“ napsala DIA.

Problémem je zřejmě neučiněná aktualizace. „Ti, kteří mají aktualizovaný doklad, se mohou bez problému prokázat,“ doplnila agentura.

Ta rovněž reagovala na kritiku, že doklady nefungují „vůbec nikomu“: „To není pravda. Těm, kteří si dle doporučení aktualizovali doklad dříve, se mohou bez potíží prokázat. Také máme již potvrzeno, že v několika případech došlo k aktualizaci dokladu.“

Občané mohou u voleb poprvé využít eDoklady. Některé ale přestaly fungovat

