Nová poslankyně za SPD přitahuje pozornost. Kvůli diplomové práci

6. listopadu 2025 19:13

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V říjnových volbách zvolení poslanci se v pondělí ujali mandátu, když na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny složili slib. Učinila tak i nová poslankyně za SPD Irena Němcová, která má však po nástupu do funkce co vysvětlovat. Řeší se v jejím případě okolnosti zisku vysokoškolského titulu. 

Němcová drží titul Ing. a občanským povoláním je učitelkou na střední škole. Studium úspěšně završila v roce 2008 na soukromé vysoké škole. Závěrečnou prací byla diplomová práce o 87 stranách na téma Prognóza vývoje trhu cestovního ruchu po vstupu ČR do EU. Podle analýzy Radiožurnálu má být text zhruba z poloviny zkopírován z jiných odborných textů.

Nová poslankyně reagovala slovy, že si detaily vzniku práce nevybavuje. Připustila ale drobná pochybení. "Odkazy na zdroje jsem uváděla. Pokud jsem však opomněla některý ze zdrojů uvést, nešlo o záměr," uvedla pro Radiožurnál. V pondělí se během první schůze Sněmovny odmítala o věci bavit. 

Na pondělní schůzi, kterou řídila někdejší místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN), složili všichni poslanci přítomní v sále poslanecký slib bez výhrad. Rozhodlo se také o zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení lhůty pro podání návrhů na členy již zmíněného výboru a také vedení Sněmovny. 

SPD, za kterou byla Němcová zvolena, má být spolu s Motoristy koaličním partnerem vítězného hnutí ANO v rámci příští vlády. Zástupci trojice uskupení před pondělní ustavující schůzí Poslanecké sněmovny podepsali koaliční smlouvu.

Češi rozhodovali o složení Poslanecké sněmovny ve sněmovních volbách, které se uskutečnily ve dnech 3. a 4. října. Zvítězilo v nich hnutí ANO (80 poslanců), hlas mu dalo 34 a půl procenta voličů. Uspěly i další strany, konkrétně Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL; 52 poslanců), STAN (22), Piráti (18), SPD (15) a Motoristé (13). 

Další zprávy