Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz

Exministryně obrany Jana Černochová neskrývá spokojenost s výsledky pražského kongresu ODS, který do čela strany vynesl Martina Kupku. Podle ní je nové složení vedení správným krokem, ale pro EuroZprávy.cz zároveň upozorňuje, že samotná změna ve špičkách strany k úspěchu stačit nebude. Černochová zdůraznila, že odpovědnost za restart občanských demokratů nesou všichni členové, kteří nyní musí společně pracovat na zásadní proměně politického stylu.
Hlavní ambicí strany pod novým vedením je podle exministryně návrat k tradičním voličským skupinám a zároveň otevření se novým výzvám. ODS se chce v nadcházejícím období intenzivně zaměřit na získání důvěry střední třídy a podnikatelů, kteří tvořili historické jádro její podpory. Velký důraz hodlá strana klást také na mladou generaci a posílení komunikace s regiony, aby politika ODS nezůstávala pouze tématem velkých center.
Pokud jde o konkrétní cíle pro příští volby, Černochová nerozporuje, že by ODS mohla získat více než dvacet procent hlasů. Cesta k takovému výsledku je podle ní prostá, i když náročná: vyžaduje tvrdou práci a srozumitelný, realistický program. Zároveň vyzvala své spolustraníky k sebereflexi a k tomu, aby přestali hledat viníky svých neúspěchů u druhých. Právě autenticita a jasná vize jsou podle ní nejlepším receptem, jak přesvědčit i voliče hnutí ANO o tom, že ODS je pro ně lepší volbou.
Sama Jana Černochová se však do nejužšího vedení strany nevrátí, neboť pro EuroZprávy.cz potvrdila, že na post místopředsedkyně nekandiduje. Hodlá se však i nadále aktivně podílet na změnách, které stranu čekají, a podporovat nové směřování z pozice řadové, ale vlivné členky.
Občanští demokraté si na dnešním pražském sjezdu zvolili svého nového předsedu. Stal se jím Martin Kupka, který v souboji o vedení strany získal 327 hlasů. Jeho soupeř Radim Ivan obdržel podporu 138 delegátů z celkového počtu 508 platných lístků. Dosavadní lídr Petr Fiala, který se rozhodl funkci opustit, Kupku označil za svého přirozeného nástupce a garanta stability i budoucích úspěchů.
Jedním z klíčových bodů je pro Kupku byla jasná podpora západního směřování Česka. Delegáti ocenili jeho nekompromisní postoj k pomoci napadené Ukrajině a zdůraznění role v rámci NATO bouřlivým potleskem. Podle nového předsedy je nezbytné, aby strana aktivně bránila kapitalismus a svobodu před vlivy socialismu nebo moderního aktivismu. Chce se také vyhnout politice, která by pouze udržovala současný stav.
Kupka se ve své vizi zaměřil také na hospodářství a podporu podnikatelského sektoru. Slíbil, že pod jeho vedením bude ODS usilovat o radikální snížení byrokracie, která lidi v byznysu zbytečně zatěžuje. Podnikatelé by se podle něj měli více podílet na rozhodování o státních záležitostech. Za důležitý úkol považuje i výchovu mladých lidí k větší samostatnosti a chuti podnikat.
V oblasti veřejných služeb se chce nový šéf ODS soustředit na praktická řešení v dopravě, školství či zdravotnictví bez zbytečných ideologických experimentů. Ve svém projevu několikrát zopakoval, že stranu i její vnitřní procesy detailně zná, což mu umožní ji efektivně řídit. Varoval před tím, aby se politika strany stala nečitelnou, a vyzval k návratu k tradičním pravicovým hodnotám.
Související
Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá
OBRAZEM: Zvrat na sjezdu ODS: Červíček se vzdal kandidatury, prvním místopředsedou je Portlík
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros
před 50 minutami
Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz
před 2 hodinami
Trump zavede cla proti evropským zemím. Pokud mu neprodají Grónsko, od léta se zvýší
před 3 hodinami
Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá
Aktualizováno před 3 hodinami
OBRAZEM: Zvrat na sjezdu ODS: Červíček se vzdal kandidatury, prvním místopředsedou je Portlík
před 4 hodinami
Česko pošle Ukrajině bojové letouny, slíbil podle tamních médií Pavel v Kyjevě
Aktualizováno před 5 hodinami
OBRAZEM: Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole
před 6 hodinami
Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová
před 6 hodinami
ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana
před 6 hodinami
Další bizarní krok Okamury: Z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie
Aktualizováno před 7 hodinami
OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka
před 7 hodinami
Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí
před 9 hodinami
ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů
před 9 hodinami
Fiala mluvil bez obav, že mu nedají hlas. Bilancoval i nastínil, jak vidí novou ODS
před 10 hodinami
Piráti volí nové vedení. Hřib se chce zaměřit na dostupné bydlení a levnější potraviny
před 11 hodinami
Ve Francii se rodí návrh na okamžité vystoupení z NATO
před 12 hodinami
Trump pohrozil uvalením cel na státy, které nesouhlasí s anexí Grónska
před 13 hodinami
Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení
před 15 hodinami
Mrazivé počasí se vrátí do Česka. V noci se připravte na tuhou zimu
včera
Pekarová Adamová má po odchodu z politiky novou práci. Pomáhá známé firmě
Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová je od listopadu mimo vrcholnou politiku. Bez práce ale není. Podle nejnovějších informací se jedna z velkých nadnárodních firem rozhodla využít jejích zkušeností a kontaktů z politiky.
Zdroj: Jan Hrabě