Obchody během svátků v červenci. Další řetězec odhalil, zda bude fungovat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. června 2026 17:38

Penny Market
Penny Market Foto: Evgeny Petrov / INCORP images

Po posledním červnovém víkendu, který právě probíhá, bude následovat první červencový. Bude delší o volný sváteční den v pondělí. Volno ale nebudou mít někteří zaměstnanci v obchodech. Další z tuzemských řetězců totiž oznámil, jak bude mít během červencových svátků otevřeno. 

Otevírací doba prodejen Penny se během letních státních svátků 5. a 6. července nemění. Zákazníci si nakoupí bez omezení podle standardní provozní doby jednotlivých poboček. S příchodem letní sezóny se navíc společnost rozhodla prodloužit otevírací dobu 26 prodejen v turisticky vytíženějších lokalitách, a to až do 21 hodin.

Během státních svátků 5. a 6. července zůstanou prodejny Penny otevřené. Zákazníci tak budou mít možnost si i během svátečních dnů pohodlně nakoupit a doplnit chybějící zásoby do domácnosti. 

Penny zároveň reaguje na příchod letní sezóny a prodlužuje provozní dobu ve vybraných turisticky vytíženějších lokalitách. Od 24. června do 25. srpna bude celkem 26 prodejen Penny otevřeno až do 21 hodin. Prodloužená otevírací doba se týká například prodejen v Doksech, Českém Krumlově, Luhačovicích, Strážnici, Domažlicích, Řevnicích, Sedlčanech, Voticích nebo ve Veselí nad Lužnicí.

"V létě se denní režim mnoha domácností mění a s ním i doba, kdy lidé nakupují. Proto ve vybraných lokalitách prodlužujeme otevírací dobu, abychom zákazníkům umožnili nakoupit tehdy, kdy jim to nejlépe vyhovuje – ať už po návratu z výletu, z práce nebo při přípravách na večerní posezení s rodinou a přáteli," uvedla Markéta Smutná, manažerka korporátní komunikace Penny.

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