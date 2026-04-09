Obchody se o některých svátcích podřizují zákonu. Mohlo by se to změnit

Je to už deset let, co se obchody začaly během některých státních svátků ze zákona uzavírat. Od prvního momentu se našli kritici takové regulace. Dnes je najdeme i mezi poslanci. Jedna ze sněmovních stran chce navrhnout, aby otevírací doba byla opět zcela v gesci samotných podnikatelů.
V Česku od roku 2016 platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.
V dubnu už zákon do provozu obchodů promluvil, zavřeno bylo na Velikonoční pondělí. Na jeden den se provozovny uzavřou i v v květnu, do jehož úvodní dekády spadají dva státní svátky. V pátek 1. května na Svátek práce se zákazníci k regálům dostanou, o týden později na Den vítězství budou mít smůlu.
Jedna z častých výtek k zákonu se týká toho, že ani po deseti letech nemají lidé dokonalý přehled o tom, na které svátky se vztahuje. Podle nejnovějších informací České televize by se ve Sněmovně měla vést diskuze o případném konci omezení.
S návrhem přichází opoziční občanští demokraté, podle jejich názoru jde o nepotřebnou regulaci. "Chceme odstranit ten současný chaos a nechat opravdu na obchodech, aby se rozhodly, kdy budou mít otevřeno a kdy budou mít zavřeno," řekl předseda strany Martin Kupka (ODS).
V současné vládní koalici navíc sedí lidé, kteří by návrh mohli podpořit. Například poslanec Filip Turek (Motoristé) se nechal slyšet, že by nikomu nezakazoval podnikat. "Pokud někdo chce vydělávat peníze, ať je vydělává i v neděli nebo o svátcích. Rozumím tomu, že je někdo ve špatné situaci a potřebuje za každou cenu najít cestu, jak vydělat peníze," uvedl.
Související
Obchody , Martin Kupka (ODS) , Filip Turek
Aktuálně se děje
před 47 minutami
Íránská polooficiální tisková agentura Fars oznámila, že Teherán zastavil provoz ropných tankerů přes strategický Hormuzský průliv. Toto rozhodnutí přišlo jako přímá reakce na masivní izraelské útoky v Libanonu, které Írán vnímá jako hrubé porušení dohodnutého klidu zbraní.
Zdroj: Libor Novák