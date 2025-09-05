OBRAZEM: Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou

Libor Novák

5. září 2025 20:03

Petr Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou (5.9.2025)
Prohlédněte si 43 fotografií Petr Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou (5.9.2025) Foto: Michael Cabal / INCORP images

Premiér Petr Fiala se v pátek 5. září 2025 v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Jejich jednání se konalo v Arnoldově vile.
  

Jednání se týkalo přípravy nadcházejících summitů Evropské unie a aktuálních priorit evropské politiky. Mezi hlavními tématy byla podpora evropské ekonomiky a klimatická politika. Fiala a Costa si před jednáním prohlédli i sousední vilu Tugendhat.

Fiala po jednání zdůraznil, že je potřeba přehodnotit klimatickou politiku EU tak, aby neohrožovala evropský průmysl.

Uvedl, že jeho vláda předkládá konkrétní návrhy a daří se jí pro ně získávat podporu dalších zemí, například v otázce emisních povolenek ETS 2. Dále se věnovali potřebě snížení cen energií v Evropě, nastartování evropské ekonomiky a rušení zbytečné byrokracie.

Hovořili také o zahraniční politice, konkrétně o situaci na Ukrajině, Blízkém východě a o vztazích se Spojenými státy.
 
 
 

Zdroj: Libor Novák

