ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů

17. ledna 2026 12:19

ODS si volí nove vedení. (17.1.2026)
ODS si volí nove vedení. (17.1.2026)

V Praze dnes probíhá ostře sledovaný kongres ODS, který znamená konec jedné dlouhé éry. Dosavadní předseda Petr Fiala v úvodu složil funkci a ve svém bilančním projevu zhodnotil uplynulých dvanáct let jako úspěšné období, kdy se straně podařilo doslova povstat z popela. 

Připomněl, že v roce 2013 mnozí předpovídali občanským demokratům zánik, ale pod jeho vedením se dokázali vrátit na vrchol a zásadně ovlivňovat směřování země. Fiala zdůraznil, že neodchází kvůli prohře v loňských volbách, ale proto, že pro nutné a bolestivé změny uvnitř strany už necítí dostatečný mandát a vnímá i určitou únavu z vlastního politického stylu.

Jako svého nástupce Petr Fiala jednoznačně podpořil Martina Kupku, v němž vidí záruku kontinuity i schopného lídra. Současný místopředseda strany ve své kandidátské řeči vsadil na srozumitelnost a zkušenost. ODS popsal jako přirozený a bezpečný domov pro liberály i konzervativce, který musí neochvějně bojovat za svobodu a kapitalismus proti hrozbě socialismu a aktivismu. Kupka delegátům připomněl svou politickou dráhu od starosty Líbeznic až po člena vlády a zdůraznil, že se strana nesmí smířit s pouhým „udržovacím“ stylem vládnutí.

Kupka ve svém projevu na pražském kongresu vsadil na jasné hodnotové ukotvení a podporu aktivních občanů. Nejsilnější reakci delegátů vyvolalo jeho jednoznačné přihlášení se k západním strukturám a podpoře napadené Ukrajiny. Podle Kupky je pro ODS naprosto zásadní stát pevně za Severoatlantickou aliancí a neustupovat v pomoci zemi, která čelí ruské agresi. Tento postoj mu vynesl dosud nejvýraznější potlesk celého dopoledne.

Velkou část své kandidátské řeči věnoval Kupka také hospodářským tématům a roli podnikatelů ve společnosti. Slíbil, že pod jeho vedením se ODS zaměří na to, aby stát podnikatele méně zatěžoval byrokracií a zbytečným papírováním. Chce, aby byli lidé z byznysu více zapojováni do rozhodovacích procesů, a za jeden z hlavních „ódéesáckých“ úkolů označil výchovu mladé generace k podnikavosti a samostatnosti.

V otázkách veřejných služeb Kupka naznačil, že strana musí mít jasné vize i pro zdravotnictví a školství, přičemž se chce vyvarovat ideologických experimentů. Opětovně se vymezil proti socialismu a aktivismu, které považuje za hrozbu pro svobodný kapitalismus. Delegátům se snažil prodat svou zkušenost z komunální i celostátní politiky a zdůraznil, že stranu a její mechanismy velmi dobře zná, což mu má pomoci v jejím efektivním řízení.

Proti favoritovi Kupkovi se postavil mladý a dravý vyzyvatel Radim Ivan, který do sálu vnesl výrazně kritický tón. Použil fotbalový příměr, podle něhož ODS neustále hraje na remízu 0:0, má sice spoustu obránců, ale chybí jí útočníci. Ivan straně vyčetl ztrátu vize pro budoucí generace a strach z otevřeného vnitřního konfliktu, který je podle něj pro růst nezbytný. Ostře se vymezil proti porušování slibů o nezvyšování daní i proti vládním nákupům soukromých firem, jako byla síť čerpacích stanic Robin Oil.

Radim Ivan představil odvážnou vizi Česka jako „země pro dvanáct milionů lidí“, která by díky špičkovému vzdělávání a nejlepšímu podnikatelskému prostředí v EU měla být vzorem pro ostatní. Svůj projev uzavřel apelem na delegáty, aby si vybrali mezi „bezpečnou minulostí“ a „odvážnou budoucností“. Přiznal, že je jako kandidát drzý a jiný, ale věří, že právě to ODS po letech strnulosti v krizovém scénáři potřebuje.

Odcházející Petr Fiala během kongresu také vyjasnil svou budoucí roli. Odmítl spekulace o tom, že by za dva roky kandidoval na prezidenta, protože současná hlava státu Petr Pavel podle něj odvádí dobrou práci. Zároveň podpořil Miloše Vystrčila ve funkci předsedy Senátu, čímž naznačil, že se v blízké době nechystá usilovat ani o tento post. Kongres tak nyní stojí před volbou, zda vsadit na osvědčenou zkušenost Martina Kupky, nebo se vydat cestou radikální obnovy pod taktovkou Radima Ivana.

před 25 minutami

Fiala mluvil bez obav, že mu nedají hlas. Bilancoval i nastínil, jak vidí novou ODS

Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení

Pražský hotel Clarion se dnes stane dějištěm 32. kongresu Občanské demokratické strany. Zástupci členské základny z celé republiky se zde sejdou, aby v sobotu a v neděli rozhodli o budoucím kurzu tohoto politického uskupení. Hlavním bodem programu bude personální obměna, při níž delegáti vyberou předsedu i jeho zástupce na další dva roky. Ze stejného důvodu se dnes sejde v jihočeských Prachaticích i Celostátního fórum České pirátské strany, kde delegáti rovněž rozhodnou o novém složení nejužšího vedení. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy