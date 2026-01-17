ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů

V Praze dnes probíhá ostře sledovaný kongres ODS, který znamená konec jedné dlouhé éry. Dosavadní předseda Petr Fiala v úvodu složil funkci a ve svém bilančním projevu zhodnotil uplynulých dvanáct let jako úspěšné období, kdy se straně podařilo doslova povstat z popela.
Připomněl, že v roce 2013 mnozí předpovídali občanským demokratům zánik, ale pod jeho vedením se dokázali vrátit na vrchol a zásadně ovlivňovat směřování země. Fiala zdůraznil, že neodchází kvůli prohře v loňských volbách, ale proto, že pro nutné a bolestivé změny uvnitř strany už necítí dostatečný mandát a vnímá i určitou únavu z vlastního politického stylu.
Jako svého nástupce Petr Fiala jednoznačně podpořil Martina Kupku, v němž vidí záruku kontinuity i schopného lídra. Současný místopředseda strany ve své kandidátské řeči vsadil na srozumitelnost a zkušenost. ODS popsal jako přirozený a bezpečný domov pro liberály i konzervativce, který musí neochvějně bojovat za svobodu a kapitalismus proti hrozbě socialismu a aktivismu. Kupka delegátům připomněl svou politickou dráhu od starosty Líbeznic až po člena vlády a zdůraznil, že se strana nesmí smířit s pouhým „udržovacím“ stylem vládnutí.
Kupka ve svém projevu na pražském kongresu vsadil na jasné hodnotové ukotvení a podporu aktivních občanů. Nejsilnější reakci delegátů vyvolalo jeho jednoznačné přihlášení se k západním strukturám a podpoře napadené Ukrajiny. Podle Kupky je pro ODS naprosto zásadní stát pevně za Severoatlantickou aliancí a neustupovat v pomoci zemi, která čelí ruské agresi. Tento postoj mu vynesl dosud nejvýraznější potlesk celého dopoledne.
Velkou část své kandidátské řeči věnoval Kupka také hospodářským tématům a roli podnikatelů ve společnosti. Slíbil, že pod jeho vedením se ODS zaměří na to, aby stát podnikatele méně zatěžoval byrokracií a zbytečným papírováním. Chce, aby byli lidé z byznysu více zapojováni do rozhodovacích procesů, a za jeden z hlavních „ódéesáckých“ úkolů označil výchovu mladé generace k podnikavosti a samostatnosti.
V otázkách veřejných služeb Kupka naznačil, že strana musí mít jasné vize i pro zdravotnictví a školství, přičemž se chce vyvarovat ideologických experimentů. Opětovně se vymezil proti socialismu a aktivismu, které považuje za hrozbu pro svobodný kapitalismus. Delegátům se snažil prodat svou zkušenost z komunální i celostátní politiky a zdůraznil, že stranu a její mechanismy velmi dobře zná, což mu má pomoci v jejím efektivním řízení.
Proti favoritovi Kupkovi se postavil mladý a dravý vyzyvatel Radim Ivan, který do sálu vnesl výrazně kritický tón. Použil fotbalový příměr, podle něhož ODS neustále hraje na remízu 0:0, má sice spoustu obránců, ale chybí jí útočníci. Ivan straně vyčetl ztrátu vize pro budoucí generace a strach z otevřeného vnitřního konfliktu, který je podle něj pro růst nezbytný. Ostře se vymezil proti porušování slibů o nezvyšování daní i proti vládním nákupům soukromých firem, jako byla síť čerpacích stanic Robin Oil.
Radim Ivan představil odvážnou vizi Česka jako „země pro dvanáct milionů lidí“, která by díky špičkovému vzdělávání a nejlepšímu podnikatelskému prostředí v EU měla být vzorem pro ostatní. Svůj projev uzavřel apelem na delegáty, aby si vybrali mezi „bezpečnou minulostí“ a „odvážnou budoucností“. Přiznal, že je jako kandidát drzý a jiný, ale věří, že právě to ODS po letech strnulosti v krizovém scénáři potřebuje.
Odcházející Petr Fiala během kongresu také vyjasnil svou budoucí roli. Odmítl spekulace o tom, že by za dva roky kandidoval na prezidenta, protože současná hlava státu Petr Pavel podle něj odvádí dobrou práci. Zároveň podpořil Miloše Vystrčila ve funkci předsedy Senátu, čímž naznačil, že se v blízké době nechystá usilovat ani o tento post. Kongres tak nyní stojí před volbou, zda vsadit na osvědčenou zkušenost Martina Kupky, nebo se vydat cestou radikální obnovy pod taktovkou Radima Ivana.
Prezident Petr Pavel v pátek ráno dorazil do Kyjeva během své třetí oficiální návštěvě Ukrajiny od nástupu do úřadu. Cesta, která začala čtvrtečním programem ve Lvově, vyvrcholila v ukrajinské metropoli klíčovým setkáním s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hned v úvodu jednání se Pavlovi dostalo mimořádné pocty, když mu ukrajinský lídr předal Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně – vyznamenání, které Kyjev uděluje cizím státníkům za zcela výjimečné zásluhy o ukrajinský stát a jeho bezpečnost.
Zdroj: Libor Novák