Opozice kvůli Macinkovým zprávám vyvolá hlasování o nedůvěře vládě

Lídři českých opozičních stran se rozhodli pro radikální krok a začali shromažďovat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Reagují tak na uniklé SMS zprávy ministra zahraničí Petra Macinky, které byly adresovány poradci prezidenta Petru Kolářovi a které sám prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání hlavy státu. Opozice vyčítá premiérovi, že se od jednání svého ministra dostatečně nedistancoval a celou situaci pouze bagatelizoval.
Předseda ODS Martin Kupka zdůraznil, že Andrej Babiš i přes opakované výzvy jasně neodsoudil Macinkovy kroky ani neřekl, zda má ministr nadále jeho plnou podporu. Podle Kupky představuje chování šéfa diplomacie zásadní ohrožení demokratických institucí a poškozuje dobré jméno České republiky v zahraničí. Odpovědnost za tuto situaci nese podle opozice přímo premiér, který se zatím ukázal jako neschopný nést odpovědnost za vládnutí a jednotnou zahraniční politiku.
Kritikou nešetřil ani předseda STAN Vít Rakušan, kterému vadí nátlakové metody ministra zahraničí a absence jakékoli omluvy prezidentovi či veřejnosti. Rakušan poznamenal, že Babiš sice chtěl být silným premiérem, ale v této krizi se projevuje spíše jako slabý moderátor konfliktů uvnitř své koalice. Právě nedostatek sebereflexe ze strany vládních špiček je pro hnutí STAN hlavním důvodem, proč se k návrhu na vyslovení nedůvěry připojí.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vidí v hlasování o nedůvěře způsob, jak donutit všechny vládní politiky, aby se k věci veřejně přihlásili. Hlasování podle něj ukáže, kteří poslanci koalice ANO, SPD a Motoristů s Macinkovými metodami fakticky souhlasí. Opozice se rozhodla k tomuto kroku i proto, že vládní většina ve Sněmovně předtím zablokovala debatu o vládní omluvě prezidentovi i diskusi o tom, kdo vlastně povede českou delegaci na nadcházejícím summitu NATO.
Z hlediska počtu hlasů je však úspěch opozice nepravděpodobný. K vyvolání schůze sice stačí 50 podpisů, které opozice získá ještě během středy, ale pro samotné vyslovení nedůvěry je zapotřebí minimálně 101 poslanců. Pětice opozičních stran disponuje pouze 92 hlasy, což ke svržení kabinetu nestačí. Vít Rakušan však postup hájí s tím, že jde o jedinou možnost, jak otevřít diskusi, které se vláda vyhýbá, a umožnit i řadovým poslancům klást ministrům dotazy.
Vládní koalice zatím drží pevně při sobě a odmítá připustit jakékoli pochybení, které by vedlo k personálním změnám v Černínském paláci. Opozice je ovšem odhodlána využít mimořádnou schůzi k tomu, aby veřejnosti ukázala, jakým způsobem současná administrativa spravuje stát a jak přistupuje k nejvyšším ústavním činitelům.
Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvila o SMS zprávách ministra zahraničních věcí Petra Macinky prezidentu Petru Pavlovi, které Hrad označil za vydírání. „I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie,“ zdůraznila.
