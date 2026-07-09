Pavel naznačil, že Ukrajina má dva měsíce na ukončení války s Ruskem

Ukrajina má podle prezidenta Petra Pavla následující dva měsíce na to, aby vyvinula úsilí a pokusila se o diplomatické řešení války s Ruskem, které ji před více než čtyřmi lety napadlo. Poté totiž hrozí, že Moskva přistoupí k další eskalaci konfliktu, míní prezident.
Podle Pavla je třeba pokračovat v tlaku na Rusko, ale zároveň mu naznačit ochotu jednat o konci konfliktu. "Rusko bude mít parlamentní volby v září. Prezident Putin nevyhlásí mobilizaci dříve. Jakmile ale volby skončí, pak se časové okno zúží," uvedl český prezident v rozhovoru pro The Telegraph.
Pavel vyjádřil přesvědčení, že obyčejní Rusové se stále více staví proti válce. "Prezident Putin bude mít potíže udržet doma klid, a pokud tento tlak bude pokračovat, pokud Ukrajina bude i nadále schopná a úspěšná v zasahování cílů hluboko na ruském území, vytvoří to podmínky, kdy bude Rusko více nakloněno jednání," konstatoval.
Rozhovor s hlavou státu vznikl na summitu NATO, kde jeden z čelních představitelů Česka nechyběl, ačkoliv vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) si jeho účast nepřála. Umožnil ji ale Ústavní soud, jenž předběžným opatřením uložil kabinetu, aby Pavla zařadil na seznam účastníků.
Jeden z bodů závěrečné deklarace letošního summitu je věnován právě i Ukrajině, která je označena za zemi přispívají k transatlantické bezpečnosti. Spojenci pro letošní rok přislíbili pomoc v hodnotě 70 miliard dolarů. Česko se podle Babiše nemá na částce jakkoliv podílet. V příštím roce se počítá přinejmenším se stejně hodnotnou podporou Kyjeva.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Petr Pavel , Ukrajina , Rusko , Vladimír Putin , válka na Ukrajině
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Zdroj: Jan Hrabě