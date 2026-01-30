Pavel se chce sejít s Babišem. Macinku na Hrad nepozval

Prezident Petr Pavel naplánoval na středu 4. února v 8:30 důležité setkání s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě. Očekává se, že hlavním bodem jednání bude vyostřený spor týkající se ministra zahraničí Petra Macinky. Ten se podle Hradu pokusil o nepřípustný nátlak, když skrze textové zprávy prezidentovu poradci Petru Kolářovi hrozil „brutálním bojem“, pokud nebude poslanec Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí.
Hlava státu toto jednání otevřeně označila za pokus o vydírání a zdůraznila, že takové chování je v demokratickém systému zcela nepřijatelné. Pavel dokonce nechal obsah zpráv zveřejnit a obrátil se na bezpečnostní složky, aby incident prošetřily. Na mimořádné tiskové konferenci před svým odjezdem na dovolenou dal jasně najevo, že se nenechá zastrašit a bude se dál řídit výhradně ústavou.
Premiér Andrej Babiš se sice od formy Macinkovy komunikace distancoval, ale za svým ministrem a koaličním partnerem z hnutí Motoristé sobě nadále pevně stojí. Odmítá jej odvolat a tvrdí, že jde o uměle vyvolanou kauzu ze strany opozice a médií, která má za cíl destabilizovat vládu. Dosavadní práci Macinky na ministerstvu zahraničí si Babiš pochvaluje a vnímá ji jako bezproblémovou.
Napětí mezi Hradem a vládou se Babiš pokusil zmírnit návrhem na trojstranné jednání, kde by u jednoho stolu zasedli on, prezident i ministr Macinka. Prezident Pavel však tento návrh zjevně odmítl a na Hrad pozval pouze předsedu vlády. Chce tak pravděpodobně slyšet jasné stanovisko premiéra k chování člena jeho kabinetu bez přítomnosti samotného aktéra sporu.
Celý incident má i širší politické dopady, neboť opozice v reakci na „vyděračskou aféru“ vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, které by mělo začít příští úterý. Koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů sice disponuje většinou 108 hlasů, ale čelí silnému tlaku veřejnosti i opozičních stran. Situaci navíc komplikují žádosti o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání.
Babiš vzkázal, že nemá zájem na dlouhodobé konfrontaci s hlavou státu a věří, že se vztahy podaří během středeční schůzky narovnat. Mezitím ministr Macinka plánuje cestu do Spojených států, což vyvolalo další kritiku, že se vyhýbá klíčovému hlasování ve Sněmovně.
