Pavel se setkal s napadenou ukrajinskou dívkou. Ocenil, že došlo k omluvě

EuroZprávy.cz o případu v týdnu informovaly. Dívka si natočila video, na němž ji skupinka dětí slovně a fyzicky napadá kvůli jejímu původu. Agresivní chlapec na snímku vychvaloval Rusko. Jakmile se ohradila, plivl jí do tváře.

"Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou," napsal Pavel po sobotním setkání na twitteru.

Na video už dříve reagoval například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "Plivnutí do tváře dítěti (v tomhle případě kvůli tomu, odkud je), je plivnutím do tváře celé naší civilizaci. Děti jen přebírají naše vzorce chování. A názorně ukazují, jak jsou ty vzorce někdy kruté a hloupé," uvedl na sociální síti.

"Že mě toto video šokovalo, je slabé slovo. Ano, jsou to děti, ale co říkají, to slyší od dospělých. Je zřejmé, že i přes všechnu podporu Ukrajině ukrajinofobie v ČR dlouhodobě existuje. A mělo by se s tím něco dělat," komentoval incident bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice a současný náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis na twitteru.