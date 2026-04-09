Pavel: Trump v posledních týdnech poškodil důvěryhodnost NATO více, než Putin za celé roky

Prezident Petr Pavel vystoupil s ostrou kritikou na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle jeho slov se Trumpovi svými nedávnými výroky o fungování a roli NATO podařilo poškodit důvěryhodnost této aliance výrazněji, než kolik dokázal ruský prezident Vladimir Putin za několik posledních let. Tato slova pronesl Pavel během akce pořádané na půdě Univerzity Karlovy v Praze, uvedl server The Guardian.
Petr Pavel, který je vysloužilým generálem NATO a bývalým předsedou Vojenského výboru NATO, zdůraznil, že celá aliance stojí na pevných principech odstrašování a kolektivní obrany. Právě tyto základy jsou však podle něj nyní ohroženy rétorikou, která přichází z Bílého domu. Prezident varoval, že zpochybňování jednoty celku může mít pro budoucnost organizace fatální následky.
„Ve chvíli, kdy začneme zpochybňovat alianci jako jeden jednotný celek, který je připraven jednat společně a velmi rozhodně, pak se její role samozřejmě vytrácí,“ uvedl prezident. Podle něj není dobrou zprávou, že k takovému oslabení dochází právě v důsledku prohlášení klíčového spojence, čímž narážel na Trumpovy aktivity z posledních týdnů.
Pavel se rovněž pozastavil nad Trumpovou kritikou, která se týkala zapojení NATO do války v Íránu. Označil ji za přinejmenším nespravedlivou. Trump podle něj opomíjí základní fakt, že Severoatlantická aliance je obranným uskupením. To znamená, že jejím účelem není automatická pomoc v útočných válkách, které jsou vedeny mimo její vlastní území.
Prezident poukázal na to, že evropští spojenci nebyli od samého počátku informováni o cílech a konkrétních operacích, které Spojené státy v Íránu plánovaly. Podle Pavla nikoho z evropských partnerů ani nepožádali o jakoukoli formu spolupráce v přípravné fázi konfliktu. To staví evropské země do složité pozice.
Teprve ve chvíli, kdy se válka začala vyvíjet neočekávaným směrem, přišel Donald Trump s požadavkem, aby se Evropané postarali o bezpečnou plavbu v Hormuzském průlivu. Když se mu od spojenců nedostalo okamžité kladné odpovědi, začal mluvit o zklamání z celého NATO. Petr Pavel tento přístup označil za neférový, neboť ignoruje realitu předchozího postupu USA.
Prezident Pavel tak v podstatě naznačil, že Trumpova očekávání od aliance neodpovídají jejím smluvním základům ani způsobu, jakým byla vojenská operace v Íránu zahájena. Tato kritika odráží hlubokou frustraci, kterou v evropských metropolích vyvolává současná americká zahraniční politika a tlak na zvyšování vojenských závazků bez předchozí konzultace.
Devadesátá léta v Budapešti připomínala Chicago v dobách největší slávy Al Caponeho. Války gangů, výbuchy v centru města a všudypřítomná korupce tvořily kulis bývalého maďarského podsvětí. Nyní, jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna 2026, přichází server The Insider s výbušným svědectvím László Kovácse. Tento bývalý kulturista a kurýr organizovaného zločinu tvrdí, že osobně doručoval miliony dolarů špičkám maďarské policie i politiky, včetně Viktora Orbána.
Zdroj: Libor Novák