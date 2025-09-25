Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko

Petr Pavel se ve středečním projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku ohlédl za 80 lety organizace a nabídl i pohled do budoucnosti. Vyzdvihl nutnost reforem. Velkým tématem pro prezidenta byla již tradičně ruská agrese vůči sousední Ukrajině.
Pavel připomněl, že Československo bylo mezi zakládajícími zeměmi OSN, která je podle něj jedinou institucí umožňující státům čelit globálním krizím. "Ne násilím, ale dialogem, tlakem a sdílenou odpovědností. Jejím největším úspěchem není dokonalost, ale vytrvalost," zdůraznil v projevu.
Prezident zmínil, že struktura organizace vzešla z výsledků druhé světové války. "Dnes však jeden ze stálých členů, Rusko, vede nemilosrdnou válku a stojí v cestě jakémukoli konstruktivnímu řešení," poznamenal.
"Vzhledem k novým geopolitickým poměrům potřebujeme silný a efektivní systém OSN, schopný reagovat na dnešní globální výzvy – od bezpečnostních hrozeb a změny klimatu až po rychlý rozvoj nových technologií. Jinak hrozí, že se ocitneme ve světě, který bude roztříštěnější a mnohem nepředvídatelnější," konstatovala hlava státu.
Pavel již v úterý promluvil na Radě bezpečnosti k Ukrajině, přičemž se vymezil proti ruské agresi. Podle jeho slov výrazně proměnila globální bezpečnostní situaci. "Od loňské všeobecné rozpravy se náš svět nestal bezpečnějším. Naopak," podotkl.
"Za oponou klamů a iluzí Rusko dál útočí na civilisty, civilní infrastrukturu, zahraniční diplomatické mise a před několika dny i na naši sousední zemi, Polsko. To, co se dnes děje v Evropě, se zítra může stát kdekoli jinde. Za jiných okolností, ale pod stejnou záminkou. Pokud Rusko v této nespravedlivé válce zvítězí, bude to znamenat vítězství hrubé síly. Přehlížet dnes Ukrajinu znamená dát volnou ruku příštím agresorům po celém světě," dodal prezident.
Pravý mír je v našich rukou, zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k Valnému shromáždění Organizace spojených národů. Upozornil, že bez výraznější podpory spojenců by Putin mohl konflikt ještě rozšířit a prohloubit, a prohlásil, že Ukrajina je pro Rusko pouze prvním krokem. Zelenskyj kritizoval mezinárodní instituce za jejich neschopnost Ruskou federaci zastavit. Podle něj je aktuální zastavení Putina ekonomicky výhodnější než pozdější obrana jednotlivých zemí.
Zdroj: Libor Novák