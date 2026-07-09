Pavel zveřejnil lékařskou zprávu. Má doporučenou dietu

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zveřejnil aktuální lékařskou zprávu, podle které nemá žádné zdravotní potíže. Ošetřující lékař konstatoval, že Pavel je zdravotně plně způsobilý k vykonávání jedné z nejvyšších politických funkcí v zemi.
Pavel na sociální síti X informoval, že i letos absolvoval preventivní zdravotní prohlídku. "Plním svůj slib a znovu zveřejňuji výsledný posudek o mém celkovém zdravotním stavu. Považuji to za odpovědnost vůči občanům a funkci, kterou zastávám," napsala hlava státu.
Vyšetřujícím lékařem byl profesor Miroslav Zavoral, který ve zprávě konstatoval, že celkové vyšetření u pacienta neprokázalo žádné zdravotní potíže. Zdravotní stav prezidenta republiky je podle lékaře dobrý a odpovídá věku.
"Vzhledem k vyšším hladinám kyseliny močové a cholesterolu v krvi doporučuji dietní a režimová opatření a pokračovat v dosavadní farmakoterapii," uvedl Zavoral. "Komplexní vyšetření prokázalo, že pan prezident je ze zdravotního hlediska plně způsobilý k vykonávání všech náležitých povinností bez jakýchkoliv výjimek," dodal.
Pavel si v tomto týdnu plnil povinnosti na dvoudenním summitu NATO, který se v úterý a ve středu konal v turecké Ankaře. Prezident se aliančního jednání účastnil navzdory tomu, že si vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) nepřála jeho účast. Ústavní soud jí ale předběžným opatřením uložil, aby hlavu státu uvedla na seznam účastníků.
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Zdroj: Lucie Podzimková