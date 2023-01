Po Zemanovi je laťka nízko. Pavel bude podle Jurečky blízko kvalit Václava Havla

Jurečka očekává důstojnou reprezentaci v zahraničí a smířlivé působení v domácí politice. Stejně jako řada jeho kolegů věří, že nebude rozdělovat společnost.

Zvoleného prezidenta osobně zná, dlouhodobě se potkávali na Bezpečnostní radě státu. „Vím, že je to věcný člověk, který umí chápat podstatu problému a hledat na něj racionální řešení,“ zhodnotil Pavlův přístup pro EuroZprávy.cz.

„Měl by ve společnosti působit jako smířlivý prvek, na mezinárodní scéně nás důstojně reprezentovat a jasně trvat na našem ukotvení v NATO a Evropské unii,“ vyjmenoval. Pozitivně vnímá také jeho závazek chránit sociálně ohrožené skupiny obyvatel.

Laťka je velmi nízko

Jurečka připomněl chování dosluhujícího prezidenta republiky Miloše Zemana. „Laťka je tak nízko, že pro zlepšení stačí, aby prezident ctil ústavu a dodržoval zákony.“

Myslí si, že toto Pavel výrazně předčí. „Bude velmi blízko kvalit, které jsme vnímali u Václava Havla,“ vylíčil.

Šéf dvou resortů si přeje, aby nový prezident republiky využíval svého práva a občas se účastnil jednání vlády. „Což už Petr Pavel také potvrdil. Je důležité, aby byl o klíčových záležitostech informován a měl možnost je s jednotlivými ministry konzultovat.“

Stejně jako pro EuroZprávy.cz již uvedl ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš, Jurečka oceňuje zvláštní pozornost prezidenta pro tuzemské strukturálně znevýhodněné regiony.

„Jde ale i celkově o ochranu ohrožených sociálních skupiny či energetickou transformaci a nezávislost naší země. Tato témata jsou KDU-ČSL velmi blízká,“ podotkl Jurečka.

Připomněl i Milostivé léto I a II, které řadě lidí pomohlo z exekucí. „Vláda v blízké době naváže Milostivým létem za dluhy například u Celní správy a České správy sociálního zabezpečení,“ dodal s tím, že jde zhruba o jeden milion lidí. „Dostanou šanci se oddlužit a vrátit se do normálního života.“

MPSV má podle Jurečky pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj pro letošní rok nachystáno 40 miliard korun z fondu spravedlivé transformace. „Tyto peníze investujeme do infrastruktury, do pracovních příležitostí a do rozvoje ekonomiky těchto krajů,“ přiblížil.

V oblasti energetické transformace zmínil podporu instalace více než 50 tisíc nových fotovoltaik na střechy domů nebo program Nová zelená úsporám Light. „Ten nízkopříjmovým domácnostem pomůže s energetickými úsporami. To jsou všechno témata, kterým se dlouhodobě věnujeme a rádi budeme s Petrem Pavlem spolupracovat na jejich dalším rozvoji,“ uvedl.