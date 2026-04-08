Pojedu v čele české delegace na summit NATO, oznámil Pavel

Libor Novák

8. dubna 2026 19:08

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vztahy mezi Pražským hradem a Úřadem vlády vstupují do další fáze diplomatického přetlačování. Prezident Petr Pavel zaslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální dopis, v němž jasně deklaruje svůj záměr vést delegaci České republiky na nadcházejícím summitu NATO. Ten se má uskutečnit počátkem července v turecké Ankaře a očekává se, že půjde o jedno z nejdůležitějších setkání aliančních lídrů v posledních letech.

Hlava státu ve svém listu reaguje na nemožnost osobního setkání a navazuje na předchozí telefonickou domluvu. Pavel zdůrazňuje, že jeho účast v čele delegace je v plném souladu s jeho ústavním postavením. Odvolává se přitom na článek 63 Ústavy České republiky, který prezidentovi svěřuje pravomoc zastupovat stát navenek, a doplňuje, že tento krok odpovídá i dlouhodobým politickým zvyklostem v zemi.

Prezidentův postoj není veden pouze formálními pravidly, ale také snahou o zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Tato agenda se totiž podle Pavla významně prolíná s prezidentskými kompetencemi, a to nejen v rovině mezinárodních vztahů, ale i v otázkách národní obrany. Pavel tak dává najevo, že jako vrchní velitel ozbrojených sil považuje svou přítomnost v Ankaře za nezbytnou.

Obsah summitu v Turecku bude pro Českou republiku mimořádně citlivý. Na programu mají být především diskuse o výdajích na obranu a plnění závazků, které členské státy přijaly na loňském summitu v Haagu. Tato témata mají přímý dopad na státní rozpočet a dlouhodobé plánování české armády, což vyžaduje koordinovaný postup všech ústavních činitelů.

Petr Pavel v dopise zároveň vyslal vstřícné gesto směrem k předsedovi vlády. Uvedl, že by uvítal, kdyby se Andrej Babiš summitu zúčastnil společně s ním. Podle prezidenta by tak premiér získal prostor detailně vysvětlit pozici české vlády přímo před ostatními spojenci, což by posílilo váhu českého hlasu v mezinárodní diskusi.

Dopis je zakončen výzvou k loajální spolupráci mezi ústavními orgány. Prezident žádá premiéra o zajištění veškeré potřebné součinnosti ze strany vlády i dalších státních institucí, aby byla příprava na vrcholné setkání NATO co nejefektivnější. Pavel tím apeluje na stabilitu a jednotu české zahraniční politiky v době, kdy jsou bezpečnostní otázky v Evropě naprostou prioritou.

Tento krok lze vnímat i jako snahu předejít kompetenčním sporům, které v minulosti provázely zastupování Česka na mezinárodních fórech. Tím, že prezident své záměry oznámil s dostatečným předstihem a v písemné formě, vytváří tlak na vládu, aby jeho roli v čele delegace respektovala. Pro Andreje Babiše tak dopis představuje jasně narýsovaný rámec pro nadcházející diplomatické jednání.

Zvolený tón dopisu je sice formálně zdvořilý, ale věcně nekompromisní. Hlava státu jasně vymezuje hranice své působnosti a dává najevo, že v bezpečnostních otázkách hodlá hrát aktivní roli. Odkaz na „loajální spolupráci“ je v politickém kontextu často vnímán jako připomínka toho, že by se vláda neměla pokoušet prezidenta z klíčových jednání vynechávat.

Celé znění dopisu:

Vážený pane předsedo vlády, vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na náš telefonát si Vám dovoluji touto cestou oznámit, že se v souladu se svým ústavním postavením hodlám zúčastnit v čele delegace České republiky setkání nejvyšších představitelů států NATO, které proběhne počátkem července t. r. v Ankaře.

K uplatnění své kompetence zastupovat stát navenek podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky právě na summitu NATO přistupuji nejen s přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem, ale rovněž v zájmu přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, jež se významně prolíná s působností prezidenta republiky, a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů. S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády.

Závěrem v souladu s principem vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů Vás žádám o zajištění potřebné součinnosti ze strany vlády a dalších státních orgánů.

včera

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Související

Petr Pavel

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

Více souvisejících

Petr Pavel Summit NATO

Aktuálně se děje

před 16 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 12 hodinami

před 18 hodinami

před 18 hodinami

včera

včera

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy