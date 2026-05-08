Místo omluvy naštvání. Nejsem jeho podřízený, komentuje Babiš pozdní příchod za Pavlem

Vztahy mezi Pražským hradem a Úřadem vlády opět citelně ochladly. Rozbuškou se stala ranní schůzka, na kterou premiér Andrej Babiš dorazil s patnáctiminutovým zpožděním. Prezident Petr Pavel tento incident nenechal bez povšimnutí a označil ho za projev nezdvořilosti, což vyvolalo ostrou reakci předsedy vlády.
Prezident po pietním aktu na Vítkově novinářům sdělil, že včasný příchod nebo omluva v případě zpoždění patří k základům slušného chování. Pokud k tomu nedojde, vnímá to hlava státu jako jasný signál a nedostatek respektu. Kvůli pozdnímu příchodu premiéra musel prezident navíc posunout svůj další program.
Andrej Babiš se proti této kritice ohradil na tiskové konferenci po setkání se svým belgickým protějškem Bartem De Weverem. Vysvětlil, že se v pozdních večerních hodinách vrátil z pracovního výjezdu v Moravskoslezském kraji a ráno se nestihl včas připravit. Úřad vlády se údajně snažil čas schůzky posunout na devátou hodinu, ale Hrad této žádosti nevyhověl.
Premiér ve své reakci nešetřil kritikou a prezidentovi vzkázal, že by mohl být více nad věcí a projevit velkorysost. Zároveň důrazně připomněl, že Česká republika není prezidentským systémem a on jako předseda vlády není hlavě státu nijak podřízen. Pavlovo vyjádření proto považuje za zcela nepatřičné.
Napětí mezi oběma politiky umocnil i fakt, že prezident poskytl krátce před schůzkou rozhovor médiím, ve kterém podle Babiše předjímal výsledky jednání. Premiér to označil za nefér přístup, který podkopává smysl jejich osobních setkání. Podle některých informací mohlo být Babišovo ranní zpoždění právě reakcí na tento prezidentův mediální výstup.
Kromě protokolárních neshod zůstává mezi politiky nevyřešen i věcný spor o složení delegace na červencový summit NATO v Turecku. Zatímco prezident Pavel se chce vrcholného jednání účastnit, vládní koalice k jeho zastupování země na této akci nadále vyjadřuje výhrady. Ani páteční bilaterální schůzka tak v této otázce nepřinesla definitivní shodu.
Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě
Babiš v otázce financování armády otočil. Závazek NATO chce letos splnit
Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě
Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.
