Policie si rozpočtově polepší. Peníze půjdou na investice i platy

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) rozhodl o posílení rozpočtu Policie České republiky o téměř 544 milionů korun. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy Ministerstva vnitra a zamíří do oblastí, které mají přímý dopad na bezpečnost občanů, pracovní podmínky policistů i další rozvoj. Peníze půjdou zejména na nutné jednorázové investice a posílení platů policistů i občanských zaměstnanců.
"Přestože rozpočtová situace není jednoduchá, podařilo se mi na základě aktuálního vývoje rozpočtu Ministerstva vnitra a po několika jednáních s Ministerstvem financí najít prostředky na posílení rozpočtu Policie České republiky. Peníze směřují tam, kde jsou nejvíce potřeba – na odměňování policistů, podporu občanských zaměstnanců i modernizaci vybavení a techniky," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Toto posílení je s ohledem na současnou nelehkou rozpočtovou situaci maximum možného.
Největší část prostředků bude využita na posílení investic, na které policie získá celkem 310 milionů korun. 80 milionů korun půjde na vybavení pro boj proti kyberkriminalitě, 100 milionů korun na investice krajských ředitelství Policie České republiky, dalších 100 milionů korun na rozšíření vozového parku dopravní policie a 30 milionů korun na vozidla pro službu kriminální policie a vyšetřování.
Dalších 190 milionů korun je určeno na jednorázové posílení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky. Finance pokryjí zvýšené náklady na pohotovosti a přesčasovou službu související s bezpečnostním opatřením TEROR.
Rozpočet občanských zaměstnanců Policie České republiky bude současně trvale navýšen o 43,8 milionu korun. Prostředky budou využity zejména na kompenzaci doplatků zaručené mzdy, financování optimalizace systemizace pracovních míst a posílení ostatních složek odměňování.
Aktualizováno 30. června 2026 12:16
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Zdroj: Jan Hrabě