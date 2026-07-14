Policie uzavřela pražské Hlavní nádraží a Wilsonovu. Anonym hrozil bombou

Pražské Hlavní nádraží muselo být v úterý ráno evakuováno kvůli anonymnímu hlášení o uložení nástražného výbušného systému.
Na místo byl povolán pyrotechnik, který provede kompletní prohlídku celého areálu. Policisté začali s vyklízením prostor před půl devátou s tím, že do stanice nejprve nechali dojet poslední vlakové soupravy.
Opatření se dotklo také pražského metra, jehož vlaky stanicí Hlavní nádraží pouze projíždějí.
Z bezpečnostních důvodů byla od 8:45 hodin obousměrně uzavřena také přilehlá Wilsonova ulice. Podle odhadů policie potrvá toto dopravní omezení v centru metropole minimálně jednu až dvě hodiny.
Mimořádná událost a zásah složek integrovaného záchranného systému výrazně zkomplikovaly železniční dopravu. Vybrané vlakové spoje musely být odkloněny na náhradní trasy, zatímco u jiných linek došlo k úplnému přerušení provozu.
Omezení se týká rychlíkových spojů R10, R16, R17, R18, R19, R20, R21 a R26, regionálních rychlíků R41, R43 a R49 a také příměstských linek S2, S22, S3, S7, S8, S88 a S9.
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Zdroj: Libor Novák