Politici lákají voliče na druhý den voleb

Libor Novák

4. října 2025 8:47

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025)
Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025) Foto: Michael Cabal / INCORP images

Politici na sociálních sítích lákají voliče, aby zúčastnili i druhého dne voleb. První den přitom účast podle informací České televize místy dosáhla i více než 50 procent. 

Premiér a předseda ODS Petr Fiala (SPOLU) na síti X uvedl: „Česko vás potřebuje jako nikdy dříve. Přijďte prosím k volbám a volte SPOLU.“

Pozvánku přidal například i ministr dopravy Martin Kupka z ODS, který uvedl, že Česko potřebuje své občany.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na síti X napsal: „Dobře to dopadne.“

K účasti ve volbách vyzvala i předsedkyně KSČM a kandidátka za hnutí Stačilo! Kateřina Konečná.

Online Druhý den voleb začíná. Češi dnes rozhodnou o novém složení Sněmovny

