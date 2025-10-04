Politici lákají voliče na druhý den voleb

Politici na sociálních sítích lákají voliče, aby zúčastnili i druhého dne voleb. První den přitom účast podle informací České televize místy dosáhla i více než 50 procent.
Premiér a předseda ODS Petr Fiala (SPOLU) na síti X uvedl: „Česko vás potřebuje jako nikdy dříve. Přijďte prosím k volbám a volte SPOLU.“
Pozvánku přidal například i ministr dopravy Martin Kupka z ODS, který uvedl, že Česko potřebuje své občany.
Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na síti X napsal: „Dobře to dopadne.“
K účasti ve volbách vyzvala i předsedkyně KSČM a kandidátka za hnutí Stačilo! Kateřina Konečná.
