Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie

Libor Novák

12. února 2026 14:43

Eva Decroix vystřídala Pavla Blažka v čele ministerstva spravedlnosti. (10.6.2025)
Eva Decroix vystřídala Pavla Blažka v čele ministerstva spravedlnosti. (10.6.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) čelí vlně brutální agrese. Obě poslankyně obdržely vulgární anonymní dopisy plné výhrůžek fyzickým násilím a urážek nejhrubšího zrna. Podle poštovního razítka na obálkách byla tato psaní odeslána z Karviné, přičemž vše nasvědčuje tomu, že mají stejného autora.

Obsah dopisů je šokující svou nenávistí – autor v nich političkám přeje smrt na těžké nemoci a otevřeně vyhrožuje fyzickým napadením. V textu se agresor mimo jiné zastává Andreje Babiše a Richterové adresoval konkrétní výhrůžku, že si na ni „počká“, aby jí násilím „narovnal tlamu“. Podobně laděný list s přáním brzké smrti našla ve své poště i Eva Decroix.

Olga Richterová se podle webu idnes.cz rozhodla celou záležitost okamžitě předat policii. Podle ní už nejde o běžnou kritiku, ale o politickou perzekuci, která je dávno za hranou demokratické diskuse. Situaci přirovnala k poměrům v Rusku či Maďarsku a varovala před nebezpečným úpadkem politické kultury, který se stupňuje.

Do kontextu rostoucí agrese Richterová zasadila i nedávný incident, kdy útočník mačetou zdemoloval výlohu kanceláře Ivana Bartoše. Politička zdůraznila, že násilí do společnosti nepatří a že dopisy jsou často jen začátkem, po kterém může následovat reálné nebezpečí. Agrese podle ní míří zejména na ženy v politice a překračuje všechny únosné meze.

Terčem nenávistného psaní se stala také další pirátská politička, Katerina Demetrashvili. I v jejím případě razítko odkazovalo na Karvinou, byť byl dopis na rozdíl od ostatních vyveden ručně. Politička si sice nebyla jistá, zda jde o totožného autora, ale potvrdila, že styl nenávistného projevu byl velmi podobný.

Zatímco se napadené političky snaží situaci řešit zákonnou cestou, na sociálních sítích se objevily i kontroverzní reakce. Europoslanec za hnutí ANO Tomáš Kubín se k situaci vyjádřil skepticky, když označil dopis zaslaný Evě Decroix za „očividný podvrh“. Tento přístup k vážným výhrůžkám jen dokresluje napjatou atmosféru v českém politickém prostoru.

Podle Richterové je nutné před podobným chováním varovat v zájmu všech politiků a političek. Agresivní projevy a výzvy k násilí podle ní nemají v demokratickém státě co pohledávat. Policie se nyní bude zabývat tím, kdo za těmito nebezpečnými anonymy stojí a zda se jedná o osamělého útočníka z Karvinska.

před 1 hodinou

Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum

