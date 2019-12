Babiš je ve střetu zájmů. Porušuje právo, potvrdil audit Evropské komise

Obsah dokumentu zatím nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky. Premiér svůj střet zájmů odmítá.

V jarní předběžné auditorské zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česko by kvůli takovému hodnocení mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun. Babiš možnost střetu zájmů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude.

“Z toho tajení a nervozity je vidět, že ten audit dopadl v neprospěch premiéra @AndrejBabis. A zdá se, že @EU_Commission potvrdí původní audit v jeho neprospěch, a to znamená, že on poslední 3 roky veřejnosti v každém rozhovoru evidentně lhal...” řekl @David_Ondracka v @OtazkyVM pic.twitter.com/kiQAMIqLxY — Transparency International 🇨🇿 (@Transparency_CZ) December 1, 2019

To, že i finální verze auditu nedopadla pro Babiše příznivě, potvrdily Respektu dva nezávislé zdroje obeznámené s průběhem řízení a obsahem dokumentu. "Podle jednoho ze zdrojů audit konstatuje, že souběh byznysu a politiky je podle komise v rozporu jak s evropským, tak s českým právem," uvádí týdeník na svém webu.

Babiš dnes v reakci na dokončení auditu EK ohledně svého možného střetu zájmů uvedl, že dodržel zákon, postupoval podle něj a jím vlastněnou firmu vložil do svěřenského fondu. Audit není konečný, řekl premiér v České televizi. Poukazoval na to, že komise dopracovala audit jen "několik minut" před tím, než skončila a začala fungovat nová komise.

Komise pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek oznámil, že začne proplácet dotace schválené Agrofertu za období mezi únorem 2017, kdy Babiš vložil koncern do svěřenských fondů, a loňským srpnem. Tehdy začalo platit evropské nařízení o střetu zájmů. Podle fondu neexistuje legitimní právní důvod pro zadržení těchto dotací a nemůže je neproplatit, aby se nevystavil riziku žaloby ze strany Agrofertu. Dotace schválené od loňského srpna ale fond kvůli předběžné opatrnosti zatím nadále proplácet nebude.

Dosud pozastavené dotace fond uvolnil pro dvě firmy z holdingu Agrofert, zjistil web iRozhlas.cz. Společnost Kladrubská dostane téměř tři miliony na nový nakladač. Dalších více než 48 milionů korun získá firma Lipra Pork na modernizaci chovů prasat v závodech v Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Mělníku či Semilech.