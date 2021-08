Babiš narazil v Průhonicích na odpůrce. Náměstí pomalovali kříži, zasahovala policie

Už brzy ráno dobrovolníci Milionu chvilek pro demokracii pomalovali náměstí, kde se mítink konal, kříži připomínajícími lidi zemřelé na covid-19. Křížky na náměstí chce hnutí ukázat realitu Babišovy vlády v kontrastu s jeho kampaní, sdělila ČTK mluvčí Milionu chvilek pro demokracii Hana Strašáková. Babiš ČTK řekl, že zaplatí úklid náměstí, akci Milionu chvilek ale nechtěl komentovat.

Dobrovolníci začali kříže malovat před zmrzlinárnou na hlavním náměstí v Průhonicích dnes v 06:00. Od 10:00 začal premiér v rámci předvolební kampaně podepisovat své knihy Sdílejte, než to zakážou!, zájemci také mohli dostat zmrzlinu. Kolem poledne bylo na náměstí několik desítek lidí. K narušování veřejného pořádku ani hromadným protestům nedocházelo, na Květnovém náměstí stálo několik policejních vozů, zjistila ČTK na místě. Kolem 15:00 přijely přibližně dvě desítky odpůrců vládní politiky a očkování. Jeden z nich hodil po premiérovi vejce. Incident zveřejnil na twitteru uživatel ivo moody. "V souvislosti s podezřením ze spáchání přestupku byly na místě zajištěny dvě osoby," řekl ČTK Chalupa.

„Dorazili zřejmě příznivci Volného bloku, tedy lidé, kteří stojí proti očkování a opatření. Byli stále agresivnější a vyvrcholilo to tím, že začali házet vajíčka. Mě trefili do hlavy. A kelímek s pivem dostala jedna mladší slečna,“ řekl Babiš televizi CNN Prima News.

V souvislosti s přijatými opatřeními na místo odpoledne přijeli další policisté včetně pořádkové jednotky. Podle serveru Seznam Zprávy útočníka na místě zpacifikovala policie, ostatní demonstranti ale začali policisty blokovat a bránili jejich odjezdu. "Situace trvala si půl hodiny do příjezdu těžkooděnců. Ochranka Babiše následně ukryla do nedaleké cukrárny," uvedl server.

Akce byla po 17:00 ukončena a odpůrci i příznivci se začali rozcházet. Zadržené osoby podle Chalupy po provedení nezbytných úkonů v rámci prověřování této události budou propuštěny. Konkrétně šlo o přestupky proti veřejnému pořádku. "Budou následně oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání," dodal Chalupa. Kolem 18:00 už na místě nebyl nikdo, podle policejního mluvčího se lidé rozešli v klidu.

Podle Chalupy policie prověřuje okolnosti, které provázely nastříkání křížů křídovou barvou. "Osoby byly na místě ztotožněny a podle výsledků probíhajícího šetření a prověřování všech skutečností bude ve věci stanoven další postup," dodal Chalupa. Ještě před zahájením akce na místo přijeli dobrovolní hasiči, kteří začali kříže odstraňovat proudem vody, ale brzy toho zanechali, protože by tím vyplavili i štěrk ze spár dlažby. Podle zjištění ČTK byly nastříkané kříže na náměstí i odpoledne.

"Stejně jako značná část veřejnosti jsme znechuceni kampaní pana premiéra. S úsměvem od ucha k uchu se předvádí, jako by se nikdy nic nestalo. Přitom má on a jeho vláda na svědomí nezvládnutou pandemii, při které zemřelo přes třicet tisíc lidí,” řekl k dnešnímu happeningu místopředseda Milionu chvilek Jiří Jakub Zévl.

Kříže připomínající oběti covidu byly také v březnu na pražském Staroměstském náměstí. Celkem zde dobrovolníci namalovali na dlažbu 25.000 bílých křížků. I tehdy se šlo o iniciativu Milionu chvilek, připojila se i řada zástupců veřejnosti.

Vejce po premiérovi Babišovi hodil na předvolební akci hnutí ANO na pražském Pankráci jeden z přítomných také v roce 2018. Netrefil se a ochranka ho ihned zpacifikovala. I tehdy šlo podle policie o přestupek. Sprška vajíček zasáhla například také federálního prezidenta Václava Havla v roce 1991 při oslavách státního svátku v Bratislavě. O sedm let později zasáhlo vejce do obličeje tehdejšího předsedu ODS Václava Klause. V roce 2008 odpůrci výstavby radaru v Brdech zasáhli před Černínským palácem rajčetem ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. V květnu 2009 doprovázelo kampaň před volbami do Evropského parlamentu házení vajíček na politiky sociální demokracie včetně tehdejšího předsedy Jiřího Paroubka. Podobný incident zažil i Miloš Zeman, když se 17. listopadu 2014 na Albertově účastnil odhalení pamětní desky k 25. výročí pádu komunistického režimu.