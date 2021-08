Babiš s novináři po jednání nemluvil, Zeman apeloval na úspory

Minulý víkend Zeman řekl, že BIS odposlouchávala lidi v jeho okolí. Tvrdil, že mu Babiš řekl, že odposlechy nechal zastavit. Premiér se proti tomuto Zemanovu tvrzení ohradil. Odmítl i to, že by záležitost řešil v přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře, jak tvrdí Zeman i Mynář. Babiš dnešnímu Právu řekl, že o tom chce dnes s prezidentem mluvit.

"Vůbec nemůžu úkolovat BIS. Úkoly zadává vláda jako celek, nikoliv premiér. Je absolutně vyloučeno, abych něco takového dělal. "Pan prezident velice nemá rád pana (ředitele BIS Michala) Koudelku. Já se snažil, aby pana Koudelku pan prezident přijal, aby ho vyslechl a nějak si to spolu vyjasnili," řekl Babiš Právu.

Koudelka ve čtvrtek na jednání sněmovní kontrolní komise uvedl, že za dobu jeho působení ve funkci nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů. Vyloučil také, že by na něj Babiš tlačil, aby ukončil prověřování některé osoby. Hrad vzápětí Koudelku opět kritizoval, podle prezidentské kanceláře porušuje zákon mimo jiné tím, že neodpověděl od roku 2018 na žádost prezidenta o informaci.

Zeman při jednání o rozpočtu apeloval na úspory, výše schodku mu nevadí

Zeman při dnešním jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok apeloval na úspory ve státním rozpočtu. Schválený schodek 390 miliard korun mu podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nevadí, pokud bude v rozpočtu dost peněz na investice. Jejich výši v návrhu ocenil, měly by činit zhruba 207 miliard korun. Schillerová to novinářům řekla po setkání s prezidentem, jeho poradci a premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Lánech. Základní parametry rozpočtu vláda schválila v červnu se schodkem 390 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu MF naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun.

Ministryně Schillerová dále uvedla, že po podzimních sněmovních volbách by se Zeman chtěl ještě jednou setkat kvůli návrhu rozpočtu po volbách se svými poradci.

Ministerstvo financí ale už dříve upozornilo na to, že do říjnových parlamentních voleb nestihne Sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.

Pokud by parlament rozpočet neschválil do konce roku, stát by začal hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.