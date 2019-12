Babiš kvůli auditu kope kolem sebe. EU nevrátí ani korunu

Babiš podle svých slov nevidí nejmenší důvod k odstoupení. A to ani přesto, že dnes hrozí obnovení trestního stíhání kvůli kauze Čapího hnízda.

V případě auditu Evropské komise také trvá na svém. EU nehodlá vrátit ani korunu. "Zásadně odmítám, že by Česká republika musela vracet peníze kvůli mé bývalé firmě. To kvůli tradičním demokratickým stranám ČR vrátila Evropské unii už 30,6 miliardy korun, protože špatně spravovaly, rozumějte rozkrádaly, evropské fondy," tvrdí.

V rozhovoru pro Právo dodal, že v Agrofertu už není, a vylučuje, že by Česko cokoli vracelo. Pravda je prý na jeho straně a má za nelogické, aby Brusel vykládal české zákony.

"Všechno se točí kolem českého zákona o střetu zájmů, tedy lex Babiš, který mi na míru ušili politici z tradičních demokratických stran. Postupoval jsem vždy podle českých zákonů. Ministrem financí jsem se stal v lednu 2014, tak jsem odešel z řídicích orgánů své firmy, jak mi tehdy kázal zákon. Když v roce 2016 Sobotka s Kalouskem zjistili, že ANO má stále vysoké preference, tak vymysleli lex Babiš," dodal Babiš.

Pustil se také do Pirátů. Tvrdí, že nemají jiný program než boj proti němu a žalování v Bruselu. "Není náhoda, že jeden z auditorů kandidoval na 13. místě za Piráty do europarlamentu a také že u Pirátů skončil pan Wagenknecht. V Bruselu pracuje plno lidí, kteří mě nemají rádi. To bylo vidět i na arogantním chování českých auditorů, kteří přijeli z Bruselu do ČR," dodal.

Následně překvapil, když přiznal, že audity vlastně vůbec nečetl. "Nevím, co je v auditech, nečetl jsem je," uvedl Babiš a dodal, že lex Babiš mu upírá základní práva a který údajně podle názorů většiny právníků je i v rozporu s evropským právem.