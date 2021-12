Černochová chce opět navrhnout možnost rychlého vyslání vojáků do ciziny

Černochová s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou a dalšími představiteli velení armády probírala nasazení vojáků v zahraničních operacích či možné legislativní úpravy. "Narazili jsme na ústavní dodatek, kterým jsme chtěli zjednodušit vysílání našich vojáků do zahraničních operací, například operací, kde se jedná o záchranu rukojmí, teď by se nám to možná hodilo i z hlediska situace na polsko-běloruské hranici," řekla ministryně.

Podle ústavy může vláda vyslat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích.

Poslanci opakovaně navrhli ústavní novelu, která by tyto tři podmínky zrušila. O vyslání by podle návrhu, který nebyl do konce minulé Poslanecké sněmovny schválen, rozhodla vláda a o misi by následně informovala Sněmovnu a Senát. Parlament by mohl rozhodnutí kabinetu zrušit.

Bývalá předsedkyně sněmovního branného výboru také uvedla, že se do pomoci ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, očkovacích centrech nebo call centrech kvůli koronavirové pandemii zapojilo už přes 20.000 vojáků.

Se zástupci armády řešila také napětí u ruské hranice s Ukrajinou. "Odnáším si z toho to, že svět bezpečnější bohužel nebude a musíme se připravovat na možné hrozby, které můžou nastat, byť si všichni přejeme, aby nenastaly, a děláme všechno pro to, aby k žádnému konfliktu nedošlo," uvedla.

Černochová chce také navštěvovat různé útvary a pracoviště, jako jsou Univerzita obrany, vojenská zařízení či nemocnice. "Budu chtít diskutovat i s veliteli těchto útvarů o tom, jak některé věci vidí," řekla. Zástupce armády poprosila o informace ohledně aktualizací Koncepce výstavby Armády České republiky a dalších strategických dokumentů.

Co se týče rozpočtu ministerstva obrany, není podle Černochové možné hledat úspory v penězích vyčleněných na modernizaci armády. "Můžeme se bavit o některých dotačních vztazích, možná i o nějakých úsporách v rámci běžných výdajů, ale rozhodně by neměla za oběť škrtání a snižování opět padnout armáda, jako jsme to bohužel zažívali v minulých letech. A tady na rovinu říkám, že i za našich vlád," doplnila.