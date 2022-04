Domácnostem se dodávky plynu omezovat nebudou, řekl Kupka

Aktualizováno 12:36 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud přestane proudit plyn z Ruska do Evropy, domácnosti jsou až v poslední řadě opatření ke snížení spotřeby této suroviny. Lidem by dodávky omezené být neměly. V diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to dnes uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).