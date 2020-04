EXKLUZIVNĚ: Pandemie jasně ukázala, kam nás premiér Babiš dovedl, říká pro EZ předseda STAN Rakušan

Bývalému starostovi Kolína vadí, že v době koronavirové pandemie opozice sanuje neschopnost vlády a krajů. „Řada komunálních politiků zabezpečuje ochranné pomůcky, a to nejen sociálním zařízením ve svých obcích z vlastních prostředků, protože centrální řízení zcela selhalo,“ netají se kritikou Vít Rakušan, jehož zarazil návrh ministerstva obrany v čele s jeho šéfem Lubomírem Metnarem, který navrhoval posílit pravomoci vlády, případně premiéra v době ohrožení státu na úkor parlamentu. „Jde o absolutně nehorázný návrh v takové době, kterou právě díky pandemii prožíváme. Maďarská cesta pro nás nesmí být vzorem, pokud chceme zachovat principy parlamentní demokracie,“ naráží poslanec na maďarský parlament, jenž schválil zákon rozšiřující platnost dekretů, jež vláda v mimořádné situaci vydává. Legislativa tak tamnímu premiéru Viktoru Orbánovi zajistí bezprecedentní moc.

Vítu Rakušanovi se dále v obsáhlém rozhovoru pro EuroZprávy.cz vůbec nezamlouvá, že kabinet premiéra Andreje Babiše neříká národu pravdu ohledně budoucnosti. „Je nutné lidem říci, že po skončení koronavirových omezení nebude růžová. Ale vše lze zvládnout, ovšem vláda nesmí lidem lhát,“ tvrdí předseda Hnutí STAN Vít Rakušan.

Pane předsedo Rakušane, opozice vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby jí vysvětlil, proč se vláda při nedávném prodloužení a rozšíření omezení volného pohybu osob opřela místo krizového zákona o zákon o ochraně veřejného zdraví, čímž podle některých právníků lidé a firmy přišli o možnost žádat o odškodnění. Krizový zákon platil jen prvních deset dní po vyhlášení omezení. Co vám Babiš na Vaše dotazy odpověděl?

Pan premiér i zástupci vnitra odmítli, že by šlo o účelovou změnu s tím, že nikdo nepřijde o možnost odškodnění. Pravdivě říkám, že panu premiérovi po sérii nepravd nevěřím, a jsem v tomto ohledu velmi ostražitý. STAN bude dodržování závazků kabinetu hlídat.

Je možné nazvat změnu vládního režimu za podraz na podnikatele?

Nevolil bych teď tak silná slova, vláda v současné době připravila pro podnikatele řadu opatření, z nichž některá vítám, jiná bych rád podrobil velmi tvrdé kritice.

NAZÝVAT ŠÉFA KABINETU „SVINÍ“ NENÍ VHODNÉ

Útoky na Andreje Babiše se stupňují. Šéf poslaneckého klubu Miroslav Kalousek odhodil diplomacii a na twitter napsal tento ostrý vzkaz: Já jsem byl při minulé krizi hodně drsný, možná až moc. Prosadil jsem snížení příjmů všem o 4 až 15%. Ale nikdy by mě nenapadlo, sebrat někomu bez náhrady všechny příjmy. Taková svině je jenom Andrej Babiš. Kalousek tak narážel na ekonomickou krizi před více než deseti lety, kdy byl ministrem financí. Co říkáte na toto drsné vyjádření?

Pokud sledujete má vyjádření, jsem k vládě věcně kritický. Rozhodně si ale nemyslím si, že je vhodné šéfa kabinetu nazývat „sviní“, alespoň v mém světě pro takové výrazy není místo a zásadně je nepoužívám.

Mnoho firem i živnostníků za ušlý zisk zvažuje po odezní pandemie žalobu na stát. Myslíte si, že mají šanci se svým požadavkem u soudů uspět?

Vláda má teď obrovskou šanci ukončit sérii zmatků a ve sněmovně schválit takové zákony, kvůli kterým snad žaloby padat nebudou. Podotýkám, že však nemohou být schváleny v podobě, kterou vláda představila, řada věcí je tam velmi nespravedlivá. Pak bych se žalobám na stát v žádném případě nedivil.

Vláda schválila pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) vyplacení jednorázové částky ve výši 25 tisíc korun. Vy osobně jste řekl, že živnostníkům se musí ještě více pomoci, ODS žádá pomoc ve výši 30 tisíc Kč. Co jste říkal ale původnímu záměru vlády, že živnostník například musel prokázat propad tržeb o 10 procent ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím?

V první řadě musím říci, že je dobře, že drobní živnostníci v těchto těžkých dnech dostanou finanční podporu. Pokud by vláda od propadu tržeb neustoupila a nezavedla celoplošnou injekci, zásadně bych s parametry této pomoci nesouhlasil. Přiznání kompenzace těm, kteří měli pokles tržeb o 10 % od ledna do března letošního roku, tedy v období, kdy mimořádná opatření neplatila, není žádnou pomocí, neboť by vyřazovala mnoho živnostníků z tohoto programu.

(O finanční podpoře pro OSVČ bude v úterý 7. dubna mimo jiné hlasovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – pozn. red.)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude o finanční podpoře pro OSVČ hlasovat až 7. dubna, Senát o den později a prezident by novelu měl podepsat těsně před Velikonocemi. Nemělo by se v této otázce jednat rychleji? Mnozí živnostníci se ocitli díky zavření provozoven úplně na mizině a nutně potřebují peníze a nejen na živnost, ale i pro rodinu.

Opozice tahá v této otázce za kratší stranu provazu, to je nutné si přiznat. Jsme připraveni zasednout kdykoliv, klidně hned druhý den po zasedání vlády. O termínu svolání schůze nicméně rozhoduje předseda Sněmovny.

MUSÍME ZABRÁNIT MAĎARSKÉ CESTĚ, JE NEPŘÍPUSTNÁ

Ministerstvo obrany v čele s Lubomírem Metnarem navrhuje posílit pravomoci vlády, případně premiéra v době ohrožení státu na úkor parlamentu. Jak se tento nápad poslouchá opozičnímu politikovi?

Jde o absolutně nehorázný návrh v takové době, kterou právě díky pandemii prožíváme. V České republice máme krizový zákon. Je nepřípustné v současné době, ve stavu nouze, bez důkladného projednání s opozicí vymýšlet postup, jak obejít parlament a moc kumulovat v rukou jedné osoby. Maďarská cesta pro nás nesmí být vzorem, pokud chceme zachovat principy parlamentní demokracie.

Co rozhodně ale vláda v čele s premiérem Babišem nezvládla, je situace, jaká panuje v domovech seniorů, kde personál ani klienti neměli ochranné prostředky, důchodci se nakazili a bohužel někteří i infekci podlehli. Neměla by opozice proti této laxnosti razantněji vystoupit? Stejně jako proti dění v ústavech LDN, v nichž personál nepohyblivé seniory údajně 14 dní nekoupal a nestará se o ně, jak má.

Začal bych s dovolením tím, že opozice především, prostřednictvím starostů a starostek sanuje neschopnost vlády a krajů. Řada komunálních politiků zabezpečuje ochranné pomůcky, a to nejen sociálním zařízením ve svých obcích z vlastních prostředků, protože centrální řízení zcela selhalo. Takže za mě je lepší hned začít problém řešit, než křičet, že někdo nekoná. O seniorech mluvíme od začátku a dost nahlas, ale vláda nás neslyší, nebo spíše nechce slyšet.

Část veřejnosti pobouřil letecký dovoz zdravotnického materiálu z Číny, který se zemi pořádně prodražil. Vláda ale i prezident stále hovoří o čínské pomoci či daru. Proč, vždyť je opravdu každému jasné, se jedná o ryzí obchod?

Tuto otázku musíte položit vládě a prezidentovi. Já to jako obchod vnímám. Platíme draze za něco, co jsme mohli mít mnohem levněji nachystáné předem.

Zeptám se tedy trochu jinak. Nezaráží Vás, že Česká republika vypravila nedávno Číně stoprocentní humanitární pomoc, zatímco stát si ji od ní nyní musí kupovat?

Ale dobrovolnou humanitární pomoc si nelze vynutit, v tom se asi shodneme. Spíše mě udivuje, že náš ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v době, kdy jsme tento dar poskytovali, ujišťoval, že sami máme zásob dost.

Co říkáte tomu, jak občané přistoupili k výrobě roušek, které si šili sami doma, když ochranné prostředky nebyly nikde dostupné?

Mám radost, že jsou si Češi přes všechno to brblání ochotni pomáhat. Naplňuje mě to nadějí, že na tom ještě nejsme tak špatně.

CHYTRÁ KARANTÉNA OHROŽUJE DEMOKRACII

Byli bychom v současnosti už dále, kdyby byl ihned ustanoven Ústřední krizový štáb poté, co pandemie na zemi zaútočila?

Minimálně by od počátku byly jasně rozděleny kompetence, dodávka ochranných pomůcek mohla plynout do potřebných zařízení koordinovaně. A hlavně, bylo by to prostě v intencích zákona. Tato vláda se pohybuje dlouhodobě na hraně dodržování jasných pravidel, to určitě nikomu nepomáhá. Namísto toho řeší své PR, protože o to kabinetu, respektive premiérovi od počátku jde. Chodil v bílém plášti po republice a uklidňoval nás, že je vše v pořádku a že to řídí. Teď v době koronavirové pandemie jasně vidíme, kam nás jeho „manažerské schopnosti“ dovedly.

Je podle Vás dobře, že v čele Ústředního krizového štábu stanul právě Jan Hamáček, který vystřídal profesora Romana Prymulu, jenž stanul v čele Centrálního řídícího týmu COVID-19?

Ano, ostatně zákon mu to coby ministru vnitra dokonce ukládá.

Roman Prymula i vláda sází nyní na takzvanou Chytrou či Inteligentní karanténu. Nehrozí ale nebezpečí, že stát bude o občanech díky sledování dat z mobilu či používání platebních karet vědět až příliš a může sběr informací tak zneužít, i když experiment je dobrovolný?

Tato situace mě velice znepokojuje, proto budeme navrhovat ustavení dočasné sněmovní komise, která by měla tento citlivý projekt hlídat. Je to společná aktivita demokratické opozice.

Kdyby hnutí STAN nyní vládlo, udělalo by něco jinak než současné vedení státu?

Každopádně. Předně: STAN nikdy lidem nelže. To považuji za totální selhání kabinetu, že nás tady uspával ujištěními, že jsme připraveni. Když jsme chtěli ve Sněmovně slyšet od vlády informace, jak jsme připraveni, odmítla se s námi bavit. Rozhodně bychom se drželi zákona, nehráli tady PR a konali. Podívejte se do Libereckého kraje, jak situaci řeší náš hejtman Martin Půta. Řídili bychom stát tak, jak on řídí Liberecký kraj.

Liberecký kraj pod vedením hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) například vyčlenil pro potřeby karantény prostory ve dvou svých domovech pro seniory. Od 26. března vyrábí 100 tisíc kusů nanoroušek denně. Svou kvalitou se mají rovnat respirátorům FFP2. Už dříve kraj vyzval firmy a veřejnost, že pokud mají respirátory nejvyšší kategorie FFP3, aby je poskytly pro potřeby zdravotnictví. Za nejvýkonnější respirátory nabízí kraj výměnou respirátory nižší kategorie - pozn. red.

Podle ekonomů je už nyní jisté, že přijde recese. Jak ji země zvládne, když vláda téměř vše rozdala a nenechala si příliš rezerv na horší časy, navíc řada lidí přijde o práci?

Bojím se velmi o osud mnoha lidí, kteří ještě před touto krizí žili na hranici svých možností. Čekají nás velmi těžké časy, nemá smysl lakovat si budoucnost na růžovo. Lidem bychom měli říct pravdu, a zároveň je uklidnit i představit jim jasně strukturovaná opatření, která povedou ke stabilizaci. Lze to zvládnout, ale vláda nesmí lidem lhát.

HÁDAT SE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH JE SELHÁNÍ

Andrej Babiš tvrdí, že s opozicí se mu špatně spolupracuje, koaliční ČSSD ale říká pravý opak. Nezaráží Vás to?

Ne. Premiér už tolikrát neříkal pravdu, že už to nemá ani smysl počítat.

Nedávno jste řekl, že vystupování vicepremiéra Jana Hamáčka na tiskových konferencích je pro občany srozumitelnější než to, jakým se prezentuje ministerský předseda. Čím si vysvětlujete, že ministr Hamáček, který byl do vypuknutí pandemie nevýrazný, náhle tak prokoukl? Najednou se třeba nebojí před veřejností pohádat třeba s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ohledně už zmíněných ochranných pomůcek pro seniory.

Dostal šanci ukázat, co umí, i když jeho slovní přestřelky s vládním kolegou na sociálních sítích vnímám spíše jako selhání, než prokouknutí. Ale vede si dobře, mohu jen zalitovat, že se takto statečně nechoval i v minulosti.