Fiala odmítá plošná opatření na pomoc lidem ohroženým energetickou chudobou

Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) již dříve uvedl, že asi desetina českých domácností ohrožených energetickou chudobou kvůli růstu cen energií bude mít nárok na jednorázové dávky. Týkat by se to podle něj mohlo 400.000 až 500.000 domácností.

"My jsme řekli, že je možné využít příspěvek na bydlení. Pokud mají být nějaké další dávky, bavme se o tom, ale nemůže to být tak, jak říká ministr Havlíček, to znamená plošně," reagoval Fiala. "Proč budeme pomáhat plošně všem, když teď v největší krizi jsou jenom někteří?" ptal se.

"Jeden krok je důležitý: stát se musí domluvit s dodavateli poslední instance, poskytnout jim nějakou půjčku nebo garanci a musí to fungovat tak, že se stanoví s maximální částka, procento, o kterou je možné zvýšit zálohy," uvedl.

"Toto je jediná cesta – pomoci odběratelům prostřednictví dodavatelů. Tam musí okamžitě začít jednat stát," zdůraznil Fiala. "Toto když uděláme, tak těm lidem opravdu pomůžeme, protože snížíme ty zálohy, které se kumulují jak v důsledku zvyšování cen energií, tak samozřejmě v důsledku toho, že ten dodavatel poslední instance to musí dostat do půl roku a nerozložit to do roku," pokračoval.

"Druhá věc: je potřeba co nejrychleji lidem říct, nabídnout, vyzvat je k tomu, ať si dodavatele poslední instance změní na řádného dodavatele, tím se jim zase sníží ty zálohy," podotkl Fiala.

V polovině měsíce ukončila činnost energetická skupina Bohemia Energy a jejích zhruba 900.000 odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Ukončení činnosti oznámily i další firmy s tisíci odběrateli. Klienty přebírají jiné společnosti, tzv. dodavatelé poslední instance, a řadě lidí kvůli tomu násobně stouply zálohy za energie.

Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad rovněž doporučují, aby lidé co nejrychleji od dodavatelů poslední instance přešli ke standardnímu dodavateli energií. Podle Havlíčka pak budou mít lepší cenu či mohou lépe řešit individuální problémy, například skrze splátkové kalendáře.