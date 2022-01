Fiala: Vystoupení Česka z obchodování s povolenkami je nereálné

Fiala uvedl, že pokud by Česko vystoupilo z burzy, nedostalo by se k elektřině, pokud by jí samo nevyrábělo dostatek. Připustil, že emisní povolenky jsou problém, vystoupení ze systému obchodování s nimi ale pokládá na nereálné. K poklesu cen by podle ministerského předsedy nevedlo. Premiér ale přislíbil, že Česko bude v EU tlačit na "pružnější debatu" o povolenkách.

Kotenův názor, že vláda na skokový růst ceny energií dosud nereagovala, Fiala odmítl. Poukázal na to, že už byl schválen návrh kabinetu na zvýšení příspěvku na bydlení a rozšíření okruhu lidí s nárokem na ně, upravily se také podmínky mimořádné okamžité pomoci. "Využili jsme nástroje, které existují, nejdeme cestou experimentů," zdůraznil premiér.

Znovu hájil adresnou pomoc před případnou pomocí plošnou, jak ji navrhovala někdejší vláda Andreje Babiše (ANO) například stanovením nulové sazby daně z přidané hodnoty na dodání plynu a elektřiny pro letošní rok. "Náš způsob je výhodnější, protože je adresný. Nezasahuje plošně ty, které pomoc státu nepotřebují," dodal Fiala. Koten dosavadní vládní pomoc označil za almužny, na které budou stát lidé ve frontě před úřady práce.