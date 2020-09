Hamáček: Česko odmítá jakékoli povinné přerozdělování migrantů v EU

Hamáček zdůraznil, že na konečné podobě balíčku se budou muset dohodnout členské země a že není jisté, zda se nakonec podaří shodu nalézt. Z balíčku považuje Hamáček za nejdůležitější posílení ochrany vnějších hranic EU a zrychlení návratů nelegálních migrantů do zemí původu.

The Commission’s Pact on Migration and Asylum, which we are presenting today, offers a fresh start.



We know that we have to build trust between EU countries and citizens’ confidence that we can manage this as a Union.@vonderleyen on #MigrationEU https://t.co/N9FGbqWJSK