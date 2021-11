Havlíček chce vládě předložit návrh programů podpory, podle asociace na ně ale málokdo dosáhne

Všechny programy pomoci by podle Havlíčka měly mít stejné vstupní podmínky. Rozhodující by měl být pokles obratu za určité období letošního roku vůči stejné době roku 2019. "Budeme ještě během zítřka (pátku) se svazy a asociacemi jednat," uvedl.

Havlíček v úterý večer ČTK řekl, že na kompenzace by mohly mít jako dříve nárok podnikatelé s propadem tržeb o 50 procent, svazy podle něj chtějí lepší podmínky a začínají na poklesu 30 procent. "S ohledem na dlouhotrvající pandemickou situaci je nutné, aby se podpůrné programy rozběhly co nejrychleji, není možné, aby se podpora vyplácela až za několik měsíců," uvedla dnes Gastronomická sekce Hospodářské komory.

V COVID 2021 měli podnikatelé nárok na příspěvek 500 korun na zaměstnance a den omezení, u COVID Nepokryté náklady získali pomoc až na 60 procent nepokrytých nákladů. Kompenzační bonus se dříve týkal osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), společníků malých firem i zaměstnanců pracujících na dohodu. Finanční správa jim původně od první vlny pandemie v loňském roce vyplácela 500 korun za kalendářní den, kdy bylo jejich podnikání omezeno. Sněmovna posléze letos v únoru schválila novou podobu kompenzačního bonusu, který byl navýšen až na 1000 Kč denně.

Zaměstnavatelské svazy delší dobu požadují také obnovení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Zároveň by podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáše Prouzy bylo vhodné snížit daň z přidané hodnoty pro nejpostiženější odvětví na pět procent na příští a přespříští rok.

Kabinet podle Gastronomické sekce musí také výrazně investovat do rychlého očkování, představit by podle ní měl finanční motivaci pro první dávku u starších lidí i pro třetí dávku všem, kteří mají více než šest měsíců od aplikace druhé dávky.

Vláda dnes schválila, že lidé se od pondělí při vstupu do služeb jako jsou restaurace, kadeřnictví nebo fitness centra nebudou už moci prokazovat žádným negativním testem. Využívat jich budou moci jen lidé očkovaní nebo po prodělané nemoci covid-19.

Asociace: Navrhovaná podpora je neefektivní, většina na ni nedosáhne

Navrhovaná podpora je podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) neefektivní. Na vstupní podmínku poklesu obratu o 50 procent, kterou zmiňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), dosáhne minimum podnikatelů. Po zrušení možnosti prokázat se při vstupu do služeb negativním testem restauracím klesnou tržby o 30 až 40 procent. ČTK to dnes řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Havlíček chce v pondělí vládě předložit konečný návrh programů podpory. Měly by podle něj znovu začít fungovat COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Debata se zaměstnavatelskými svazy se vede o jejich detailním nastavení. Další jednání se má podle Havlíčka uskutečnit v pátek. Zástupci podnikatelů požadují, aby dotace mohli čerpat podnikatelé při propadu tržeb o 30 procent. Takové kritérium podle Kastnera platí například v Rakousku a Německu. Pokud se tedy vláda v těchto zemích inspiruje v případě omezení, měla by se inspirovat i v případě náhrad, uvedl.

Vláda podle Havlíčka plánuje obnovit také tzv. kompenzační bonus pro živnostníky. Profesní svazy podle Kastnera ale dlouhodobě požadují i program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Dále navrhují od 1. ledna snížení daně z přidané hodnoty u nejvíce zasažených odvětví na pět procent. K tomu se ministři ale podle Kastnera vůbec nevyjádřili. "Uvítali bychom, aby k tomu něco řekla i nově vznikající vláda," řekl dále Kastner.

Kabinet dnes schválil, že od pondělí budou moci služeb, jako jsou restaurace, bazény nebo kadeřnictví, využívat jen očkovaní a lidé po prodělané nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zároveň vyzval pořadatele vánočních večírků, aby jejich konání raději posunuli. Zrušené akce už restauratéři podle Kastnera evidují.

Kastner více než z konce roku má v případě gastronomie obavy z ledna a února, kdy tržby obvykle nejsou tak vysoké. Podnikatelé profitují z toho, co vydělali v listopadu a prosinci. Nyní se ovšem počítá s propadem. Po mnoha měsících omezení ale už nyní nemají finanční rezervy.

Neuznávání negativních testů je podle Igora Třeslína, ředitele společnosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy, diskriminující. "Pokud budu nakažený, můžu bez okolků přenášet virus, všechno bude v pořádku a nikdo se nad tím podle současných pravidel nepozastaví. Zatímco pokud prokážu bezinfekčnost, tzn. byl jsem včera na PCR testu a jednoznačně jsem negativní, tak do restaurace nesmím? Postrádá to logiku," uvedl. Podle Jany Kohoutové ze Storyous je důležité zvýšit proočkovanost a urychleně zvážit i testování očkovaných.