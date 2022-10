Jurečka nepovažuje za důvod k odchodu z politiky, pokud někdo podává vysvětlení policii

Policie při razii kvůli údajné korupci během přidělování bytů v Brně požádala dosavadního náměstka brněnské primátorky Hladíka o přístup do jeho kanceláře a o podání vysvětlení. Mezi obviněnými není. "Dnes má čas na seznámení s tím, co mu předala policie, jak s nimi dál bude komunikovat. Přijde zítra (ve čtvrtek) na celostátní výbor, aby situaci popsal ve větší míře detailu, abychom byli schopni vyhodnotit, zda je nadále kandidátem, nebo případně uděláme nějakou změnu," uvedl Jurečka.

Šéf lidovců zdůraznil, že spolupráce s policií z pozice svědka není ničím, co by politika diskvalifikovalo. "Pokud jde někdo podat vysvětlení, případně je součinný s policií, ale není obviněn a případně není ani předpoklad, že by obviněn byl, a bude vystupovat jen v rovině svědka, pro mě to není ten moment, aby ten člověk odcházel z politiky, nebo byl vyoutován z pozice kandidáta na ministra životního prostředí," konstatoval Jurečka.

Veřejnost i premiéra Petra Fialu (ODS) bude o rozhodnutí KDU-ČSL informovat ve čtvrtek večer po zasedání celostátního výboru. Ministr životního prostředí má v pondělí vést unijní zasedání ministrů, kteří mají v jednotlivých zemích tuto oblast na starost. "O všech těchto věcech bude jasno ve čtvrtek večer po jednání celostátního výboru," řekl Jurečka na dotaz ČTK, zda je ve hře i varianta, že by mohl být vedením ministerstva dočasně pověřen.

Končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) oznámila svůj odchod z vlády začátkem října, vysvětlila ho zdravotními důvody. Hladíkův nástup nyní ohrozil zásah na brněnském magistrátu. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po něm dnes zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou právnických osob pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kauza se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů.