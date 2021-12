Jurečka vládě navrhne pozastavení programu Antivirus B od 1. ledna

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) by měl vládě dnes navrhnout pozastavení programu Antivirus, konkrétně příspěvku B, a to od 1. ledna. Kabinet by se podle něj měl zaměřit na analýzu nastavení programu a posoudit jeho efektivitu. Zhodnotit má především to, zda současný rozsah protiepidemických opatření odpovídá výši finančních prostředků, které mohou zaměstnavatelé z Antiviru B čerpat.