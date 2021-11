Lidovci převezmou MPSV ve složité situaci, myslí si Jurečka

Jurečka ocenil, že se ministerstvu práce podařilo prosadit valorizace některých klíčových podpor a dávek či minimální mzdy. "Ale je tu jedna dost zásadní věc, a to je stav IT systémů v rámci resortu MPSV, kde je ten stav nejhorší ze všech ministerstev v ČR," řekl Jurečka. Hrozí podle něj i to, že stát bude mít kvůli počítačovým systémům problém zabezpečit výplaty některých dávek.

Kabinet ANO a ČSSD ještě před svou demisí tento týden schválil navýšení platů ve veřejném sektoru. Pracovníci státu a veřejných služeb mají dostat od ledna přidáno 1400 korun. Tisíc korun by mělo být v základu výdělku a 400 korun na odměny. Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve řekl, že takové nařízení by nová vláda zrušila. "My se k tomu určitě vrátíme, protože bude nutné tu situaci přehodnotit," uvedl Jurečka. Koalice Spolu byla podle něj kritická hlavně k návrhu, že by celých 1400 korun směřovalo do základu.

Místopředseda ODS Martin Baxa v debatě Primy kritizoval, že vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodnutí o platech přijala krátce před schválením demise. "Schválila plošné přidání, aniž by řešila financování. My chceme, aby byli státní zaměstnanci adekvátně placeni, ale řešení není to, že se vystřelí nějaká částka těsně před tím, než vláda odejde z úřadu," řekl. Babišův kabinet podle něj na poslední chvíli dělá kroky, které zhoršují už tak špatnou situaci.

Jurečka odmítl, že by budoucí kabinet kvůli pravicovému zaměření většiny stran pětikoalice nemyslel na sociálně slabší. Vláda podle něj bude chtít valorizovat příspěvek na péči, některé typy sociálních dávek a počítá i se zvyšováním minimální mzdy. "Musíme ale mít i zodpovědnost za rychlost a tempo zadlužování," řekl. Přidávání nemůže být bezbřehé a plošné jako dosud, doplnil.

Kabinet by podle něj mohl vzniknout tak, že by do Vánoc stihl získat důvěru Sněmovny. Nyní čekají strany na konec hlasování celostátního fóra Pirátů o koaliční smlouvě, ostatní strany ji již schválily. Výsledky pirátského rozhodování budou zveřejněny v pondělí pozdě večer. "Věřím, že Piráti ve vládě budou," řekl k hlasování Jurečka. Koaliční strany podle něj neřešily, jak by postupovaly v opačném případě. Spekulovat o tom v době, kdy se ještě hlasuje, by považoval za amatérské.