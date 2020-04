Měsíční prodloužení nouzového stavu padlo. Komunisté schválí jen 17 dnů

"Víme, že je zatím k dispozici několik návrhů. Některé strany navrhují týden, některé deset dnů, hovoří se o 17, vláda chce 25 dnů. My chceme, aby se o počtu dnů hlasovalo vzestupným způsobem. Přikláníme se k 17 dnům. Až jak se vyvine vlastní hlasování, tak jsme připraveni nepodpořit méně než 17 dnů," řekl Kováčik. Doplnil, že poslanecký klub KSČM je připraven jednat v okamžiku, kdy by bylo ve Sněmovně nutné jednat o případném zkrácení či dalším prodloužení nouzového stavu.

Komunisté zároveň po vládě chtějí, aby do 10. května představila návrh legislativních změn, které by umožňovaly zajištění centrálních nákupů ochranných prostředků zejména od českých výrobců. Do 5. května by pak kabinet měl předložit návrh opatření, která budou přijata na základě zákona o ochraně veřejného zdraví po ukončení stavu nouze.

"Zvážili jsme jak ta rizika zdravotní, to znamená epidemiologická, ale i výhrady, které jsou k tomu, jak nakupovat materiál. Jsme přesvědčeni, že vláda má už dostatek zkušeností s tím, jakým způsobem má zajistit materiály. Jestli máme správně ověřené informace po vystoupení zejména ministra zdravotnictví, tak zásoby základních ochranných materiálů jsou na takové výši, že je potřeba ještě prodloužit stav nouze i z důvodu nákupu. To je realita, ale na druhou stranu jsme přesvědčeni, že může vláda nám předložit návrhy, které by umožňovaly po skončení stavu nouze řešení podle zákona o ochraně veřejného zdraví," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Prodloužení nouzového stavu do 25. května je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) "jediné smysluplné řešení". Opoziční ODS a SPD navrhují prodloužit stav nouze o sedm dnů, hnutí STAN do 10. května.